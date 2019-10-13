Ердоган вперше прийняв російську делегацію разом з «депутатами» від Криму — ЗМІ

Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації «кримських» депутатів.

Про Це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на російське інформаційне агентство «РИА-Новости», яке оприлюднило фото відповідного прийому.

Як зазначається, у складі російської делегації, урочисто прийнятою президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, знаходилися два «депутата Держдуми» від анексованого Криму: Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.

Російське видання публікує фотографію з цього прийому.

МЗС України офіційну позицію з цього приводу в даний час не оприлюднив.