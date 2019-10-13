«Ми повернулися!» Путін зробив цинічну заяву про стосунки з іншими країнами

Президент Росії Володимир Путін похвалився хорошими відносинами з арабськими країнами, уточнивши, що Москва не дружить з кимось проти когось.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic, передає РИА «Новости».

«Росія ніколи не дружить з кимось проти когось. Ми вибудовуємо двосторонні відносини, ґрунтуючись на позитивних тенденціях у наших контактах, а не створюємо союзи в боротьбі з кимось», – заявив він.

За словами Путіна, з Саудівською Аравією, Арабськими Еміратами та «арабським світом» загалом у РФ склалися дружні відносини» ще з часів СРСР.

«Тому ми ось зараз вже не повертаємося, а повернулися до цієї якості відносин», – додав він.

За словами Путіна, результати роботи по сирійському врегулювання між Туреччиною, Іраном і Росією без підтримки Саудівської Аравії були б неможливими.

«Це свідчить про те, що є речі, які, незважаючи на гострі суперечності, змушують нас об’єднувати зусилля для досягнення загальних цілей. Треба знайти ці цілі і працювати над ними спільно. Це створить умови для нормалізації відносин у регіоні між країнами», – резюмував Путін.

Більше того, президент РФ оголосив, що Росія має таку зброю, якого немає ні в кого в світі.

«Ми створили іншу зброю, якого поки що в світі ні в кого немає. Це ракетні комплекси, які летять не по балістичної траєкторії, а по настильній траєкторії. Але з гіперзвуковий швидкістю», – заявив він.