У Дніпрі в ДТП з мотоциклом постраждала жінка

13 жовтня, близько 11:20, у Дніпрі на Днепросталевской сталася аварія за участю мотоцикла. В інциденті постраждала жінка.

До місця викликали поліцію і “швидку”, – повідомляє місцеве видання.

Відомо, що мотоцикл їхав по Днепросталевской з боку житлового масиву Північний. Жінка перебувала на пасажирському сидінні. В якийсь момент водій не впорався з керуванням і мотоцикл впав.

Від удару об асфальт жінка втратила свідомість, їй надали допомогу на місці і госпіталізували до лікарні. Від значних травм її врятував шолом. Рух на даній ділянці не утруднене. Деталі події будуть з’ясовувати правоохоронці.







