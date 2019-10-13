Під Рівне жінка кинулася під поїзд напередодні свого ювілею

У селі Мирогоща на Рівненщині швидкісний електропоїзд на переїзді на смерть збив жінку.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

“У селі Мирогоща Дубенського району поблизу залізничного переїзду №111 Львівської залізниці швидкісний електропоїзд сполученням Київ-Львів скоїв наїзд на невідому жінку”, – йдеться в повідомленні.

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося – від отриманих травм потерпіла померла на місці. За словами свідків, у тому числі машиніста, жінка навмисне кинулася під поїзд.

Правоохоронці за кілька годин встановили особу загиблої.

“Це місцева мешканка. Сьогодні їй мало виповнитися 50 років”, – відзначили в поліції.

Відкрито кримінальну справу за статтею про порушення Правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 276 КК України). Ведеться досудове розслідування.



