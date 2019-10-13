Перемога України: Вперше за 22 роки ПА НАТО відхилила доповідь про санкції проти країн-агресорів

Парламентська асамблея НАТО вперше за 22 роки відхилила доповідь про санкції проти країн-агресорів, грунтуючись на зауваження української делегації.

Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу» Telegram.

«Вперше за 22 роки Парламентська асамблея НАТО відхилила найбільш суперечливий доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації», — йдеться в повідомленні.

Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО глава української делегації нардеп фракції Слуга народу Єгор Чернєв заявив, що Україна наполягає на продовження економічних санкцій проти Росії, так як це дієвий інструмент тиску на країни-агресора.

Він підкреслив, що санкції мають накопичувальний ефект і з часом вони допоможуть змінити режим Путіна, що відкриє шлях до повернення Україні окупованих Донбасу і Криму.

«Вітаємо українську делегацію!» — резюмується в повідомленні.