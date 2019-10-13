Дженифер Эннистон обиделась на Marvel

Актриса Дженнифер Энистон обиделась на компанию Marvel из-за большого количества фильмов о супергероях.

Известная актриса заявила, что из-за засилья супергеройских фильмов от Marvel ей вновь пришлось вернуться к съемкам в сериалах, о чем написал портал НовостиЮ. Отмечается, что актриса впервые за долгое время появится в телевизионном проекте под названием «Утреннее шоу» от Apple.

Согласно имеющейся информации, знаменитости не нравится текущее состояние киноиндустрии. Звезда с ностальгией вспоминает те времена, когда зрители посещали кинотеатры не ради лент о супер-героях, а шли на классические романтические комедии. Артистку, прославившуюся благодаря сериалу «Друзья», не устраивает ситуация, которая стала меняться несколько лет назад.

Дженнифер Энистон

Стриминговые сервисы в настоящее время вышли на высокий уровень. Данное обстоятельство вызывает беспокойство, так как новый материал намного лучше того, что сделала недавно она. Этим актриса объяснила своё возвращение в телеиндустрию.