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5 проблем з очима, які не можна ігнорувати

13.10.2019

Навіть несерйозні проблеми з очима можуть бути симптомом небезпечного захворювання!

Погіршення зору, кольорові плями перед очима або почервонілі повіки — часто ці ознаки можуть говорити про те, що з вашим здоров’ям щось пішло не так. Нешкідливі на перший погляд ознаки можуть бути першими симптомами серйозних хвороб — щоб їх вчасно попередити, зверніться до лікаря якомога швидше.

Плями і спалахи перед очима

Всі ми час від часу помічали чорні крапки перед очима або кольорові кола — особливо після того, як довго напружували зір або дивилися на сонце. Але якщо чорні крапки перед очима довго не проходять (або з’являються без видимих причин) — обов’язково зверніться до лікаря, це може бути симптомом розривів або пошкодження сітківки.

Родимка

Нові або збільшені родимки в області навколо очей або на повіках, веснянки, яких стало більше звичайного — все це привід звернутися до лікаря. Особливо якщо останнім часом ви часто бували на сонці — не пропустіть, ці симптоми можуть сигналізувати про початок меланоми!

Червоні, запалені очі

Почервонілі повіки, відчуття сухості і печіння в очах — привід звернутися до лікаря, якщо ці симптоми не минають протягом 24 годин. Це може бути інфекція, кон’юнктивіт — а може бути і одним з ознак серйозних захворювань внутрішніх органів (наприклад, щитовидної залози). Обов’язково зверніться до лікаря!

Погіршення зору

Це дуже серйозний симптом і він говорить не тільки про те, що останнім часом ви занадто перевантажували свої очі.
Раптове падіння зору — одна з ознак діабету другого типу. Деякі інші серйозні захворювання, в тому числі деякі види раку, теж можуть проявлятися у вигляді раптового погіршення зору. Якщо ви стали гірше бачити, обов’язково зверніться до лікаря.

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Зміна зіниці

Якщо зіниці (обоє або одна) стали більше або менше, вам варто звернутися до лікаря якомога швидше — це може бути сигналом того, що з судинами вашого головного мозку щось не в порядку. Зіниця, яка змінилася може попереджати про інсульт, або повідомляти про струс мозку. У будь-якому випадку — ігнорувати цей симптом не треба!

 

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