5 проблем з очима, які не можна ігнорувати

Навіть несерйозні проблеми з очима можуть бути симптомом небезпечного захворювання!

Погіршення зору, кольорові плями перед очима або почервонілі повіки — часто ці ознаки можуть говорити про те, що з вашим здоров’ям щось пішло не так. Нешкідливі на перший погляд ознаки можуть бути першими симптомами серйозних хвороб — щоб їх вчасно попередити, зверніться до лікаря якомога швидше.

Плями і спалахи перед очима

Всі ми час від часу помічали чорні крапки перед очима або кольорові кола — особливо після того, як довго напружували зір або дивилися на сонце. Але якщо чорні крапки перед очима довго не проходять (або з’являються без видимих причин) — обов’язково зверніться до лікаря, це може бути симптомом розривів або пошкодження сітківки.

Родимка

Нові або збільшені родимки в області навколо очей або на повіках, веснянки, яких стало більше звичайного — все це привід звернутися до лікаря. Особливо якщо останнім часом ви часто бували на сонці — не пропустіть, ці симптоми можуть сигналізувати про початок меланоми!

Червоні, запалені очі

Почервонілі повіки, відчуття сухості і печіння в очах — привід звернутися до лікаря, якщо ці симптоми не минають протягом 24 годин. Це може бути інфекція, кон’юнктивіт — а може бути і одним з ознак серйозних захворювань внутрішніх органів (наприклад, щитовидної залози). Обов’язково зверніться до лікаря!

Погіршення зору

Це дуже серйозний симптом і він говорить не тільки про те, що останнім часом ви занадто перевантажували свої очі.

Раптове падіння зору — одна з ознак діабету другого типу. Деякі інші серйозні захворювання, в тому числі деякі види раку, теж можуть проявлятися у вигляді раптового погіршення зору. Якщо ви стали гірше бачити, обов’язково зверніться до лікаря.

Зміна зіниці

Якщо зіниці (обоє або одна) стали більше або менше, вам варто звернутися до лікаря якомога швидше — це може бути сигналом того, що з судинами вашого головного мозку щось не в порядку. Зіниця, яка змінилася може попереджати про інсульт, або повідомляти про струс мозку. У будь-якому випадку — ігнорувати цей симптом не треба!