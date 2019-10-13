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Активісту й захиснику Протасового Яру погрожують «фізичним знищенням»

13.10.2019

Роману Ратушному погрожують фізичною розправою через його активну участь у захисті Протасового Яру від незаконної забудови

Про це повідомила колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook, передає Depo.ua.

“Коли погрожують нам, нашим близьким чи зазіхають на наше особисте майно — ми завжди реагуємо на ситуацію. Коли це відбувається з кимось іншим — найчастіше ігноруємо проблему”, – написала вона.

Супрун наголосила, що найбільше питання продовження забудови турбує бенефіціарів компанії забудовника “Дайтона Груп” — Ігоря Левіна та Геннадія Корбана. Саме останній, додала вона, публічно заявив свої погрози фізичною розправою

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