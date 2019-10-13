Курьезное видео с детскими шалостями милого слоненка покорило сеть

Малыш увлекся игрой с птицами

В сети разлетелось умилительное видео где слоненок играет с птицами.

Милый видеоряд был размещен на одном из каналов Youtube посвященного животным.

Ролик снят издалека, но на нем отчетливо видно, что совсем еще маленький детеныш слона вечело бегает по кругу за цесарками, которые словно подтрунивая над малышом, бегут на безопасном расстоянии, не разлетаясь при этом.

Пройдя несколько кругов таких “салочек”, слоненок не стправился с непослушными ногами и упал. Особо трогательно,выглядит то, что сразу после падения малыш побежал “под крылышко” к маме, совсем, как обычный человеческий ребенок.

Все действо происходит на большой зеленой поляне, где внимательный зритель заметит не только слонов и цесарок, но и антилоп. грациозно разгуливающих по пастбищу, коров и других обитателей фауны. Возможно видео снимали в одним из многочисленных национальных парков мира.