Російські війська бомбардували цивільні лікарні в Сирії, — ЗМІ

Протягом 12 годин 5-6 травня 2019 року військово-повітряні сили Росії завдали удари по 4 цивільним лікарням у північно-західній частині Сирії.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The New York Times.

Журналісти проаналізували свідчення очевидців, відеозаписи з місць ударів, повідомлення в соцмережах, записи на сервісах, які фіксують польоти літаків над Сирією, та записи розмов російських військових. Згідно з аналізом, у виданні стверджують, що саме російські війська здійснювали напади.

«5 травня о 14:32 за місцевім годиною російський диспетчер передавши пілотові координати, які відповідають розташуванню госпіталю Набада-аль-Хайят, о 14:38 пілот відповідає, що бачить мету та вводити в комп’ютер свого літака відповідний корекційний код. Диспетчер дає дозвіл відкрити вогонь. О 14:40 сервіси фіксують появу в небі російських літаків. Одночасно відбувається удар, а пілот повідомляє про те, що мету «відпрацював», — йдеться у розслідуванні.

За інформацією NYT, з лікарні Набада-аль-Хайят евакуювали людей за три дні перед ударом. Проте під час бомбардувань лікарень Кафр Obs, Кафр Зіта та Аль-Амаль загинули люди.

Згідно з інформацією організації Physicians for Human Rights, з початку війни в Сирії сталося 583 напади на медзаклади, 266 з них після вересня 2015 року, коли військову операцію в країні почала Росія.

The New York Times підкреслює, що напад на медичні заклади може вважатися військовим злочином.