Гончарук визнав, що рівень прожиткового мінімуму – недостатній, щоб надати українцям можливість вижити – експерт

Ми спостерігаємо за спробою Кабміну нагнути національну економіку, зокрема, щоб не дзявкали під руку Фопи, ну і помститися за образи окремим крупним капіталістам.

Доперло-таки хоч до одного нашого Кабміну, що в державному бюджеті недостатньо виділяється коштів, щоб забезпечити українців рівнем доходів, який необхідний для проживання.

Нарешті, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук визнав, що рівень прожиткового мінімуму є недостатнім для того, щоб надати українцям можливість вижити, тому під час презентації програми дій уряду у Верховній Раді заявив: «За нашими підрахунками потрібно 140-150 млрд. гривень. Ці гроші неможливо знайти в бюджеті, але ми будемо працювати для того, щоб у наступні 5 років знайти необхідний ресурс». Обнадіяв. Тільки не варто затягувати цей дуже хворий і чутливе питання, яке давно треба було вирішувати попередникам.

Так, занадто затягнули влади вирішення цього питання, а тепер невідомо, чи вдасться в розпал світової економічної кризи-2020 підняти реальні доходи більшості українців? Мова ось про що. Відомий американський економіст Нуріель Рубіні повідомив, що глобальна криза спровокують вже в наступному 2020 році ряд негативних факторів:

– по-перше, американо-китайські торгова та валютна війни;

– по-друге, холодна війна між США і КНР через технологій;

– по-третє, жорстке загострення на ринку нафти, перш за все, з-за конфронтації США та Ірану.

Від себе ще додам дуже серйозний негативний шок – це світовий борг у 243 трлн. дол. США, що в 3 рази перевищує ціну всіх товарів і послуг, вироблених на планеті. Сумно. Особливо враховуючи той факт, що найбільше постраждають ринки, наприклад, українські. І в цій важкій ситуації досить цинічно виглядає арифметична спритність міністра фінансів О. Маркарової, яка останнім часом захлинаючись стала твердити, що її відомство і уряд жорстко виступають за введення ринкових цін на енергоресурси, зокрема на газ. І обов’язково повторює, що це є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Так, вона підкреслила: «Питання в ринковому утворення тарифів. Ціна на природні ресурси повинна відповідати їх ціною». І також уточнила, що механізм встановлення цін на газ для населення, який діє в Україні зараз, є несправедливим. При цьому О. Маркарова нічого не говорила, а хто ж буде згладжувати нерівність в Україні, де внутрішній національний дохід (ВНД) у перерахунку на душу населення лише на рівні 2,6 тис. дол. США (саме стільки отримав би кожен українець, якщо б все зароблене всередині держави за рік порівну розділили між громадянами). Для порівняння, у Польщі ВНД на душу населення в минулому 2018 році склав 14,2 тис. дол. США, а в Швейцарії — 83,6 тис. дол. США.

На жаль, Україна досі залишається найбіднішою країною Європи, а в глобальному рейтингу по доходах ми займаємо 144-ю рядок 202. Але платити за газ українці мають таку ж ціну, як і в Польщі і Швейцарії. Така арифметика від міністра фінансів України, яка перманентно демонструє високу ступінь зневаги до гаманців наших платників податків. Так, наприклад, заява мінфіну, зроблене 9 жовтня, вибачте за грубість, як серпом по яйцях. Справа в тому, що нам, платникам податків, до кінця 2019 року потрібно в рахунок державного боргу виплатити ще 80,3 млрд. грн. (або 3,3 млрд. дол. США за поточним курсом Нацбанку)! А я-то думаю, чого це О. Маркарова знову 8 жовтня розмістила гривневі облігації внутрішньої держпозики відразу аж на 2,2 млрд. грн.?! Так, чудес не буває, фінансова піраміда нарощує оберти.

Звичайно, хотілося б цим міністрам допомогти, підказати, дати цікаві ідеї, але… їм це треба? Ех, молоді «вундеркінди» до влади прийшли. Судіть самі. І не кажіть потім, що вас ніхто не розповідав про ребусах «генія» економіки Тимофія Мілованова. Любитель лінгвістики і красивих термінів Т. Милованов стверджує, що його міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2020 році збереже два сценарії зростання економіки, зокрема: «Є два прогнозу: по одному – зростання нижче, але вище, ніж у цьому році; за другим – зростання більше, і він ближче до прогнозу прем’єра, команди та уряду в 40%. Їх буде два, і ми будемо вирішувати, який виберемо».

Ви все зрозуміли? Якщо ні, то ось уточнення від міністра Мілованова: «Якщо ми боремося з корупцією, схемами, боремося за право закону, за суди, проводимо реформи і робимо це чесно, то будемо мати другий сценарій. Якщо ми робимо ринок землі – робимо його добре, але при цьому не вирішуємо питання неефективності і нечесності суддів, то сценарій буде першим». Вибачте, цікавлюся, ви розібралися? А я чекаю нових ребусів та байок від Мілованова. До речі, за його словами, поки макропрогноз не затверджений, на роботу над ним потрібно ще тиждень чи два. Буду з нетерпінням чекати.

Ну, а поки влада як і раніше вчить нас підозріло ставитися до хороших новин, а в погані новини ми віримо швидко й охоче. До чого це я? Після засідання Кабміну 9 жовтня Прем’єр-міністр А. Гончарук впевнено заявив: «Сьогодні жодних рішень щодо підвищення тарифів не приймалося і уряд не планує найближчим часом що-небудь робити, щоб підвищилися тарифи. – І далі раптом відмовився від цієї ідеї і заявив, — Коли ми підійдемо до прийняття цього рішення, дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус. Ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався, все для цього робимо, але це не тільки від нас залежить. Зараз я не хотів би давати відповідь на це питання. У мене його немає».

Зрозуміли?! Це до питання зниження рекордно високого рівня тарифів ЖКГ, якого ми, судячи з усього, ніколи не дочекаємося. Тоді логічно виникає питання, а чи є запас міцності у нашої молодої політичної еліти? Якщо говорити начистоту, то зараз морально-етичні якості, професійні компетенції та підходи до посадових обов’язків членів нових складів Кабміну і Верховної Ради, м’яко кажучи, видно не дуже. Іноді химерно і забавно юні міністри реагують на негативну статистику та виклики українського ринку, наполегливо намагаються ловити тренди. Ну, і ми теж іноді можемо охренеть від висловлювань тих же Т. Милованова та О. Маркарової.

Коротше, ні нова урядова програма, ні самі міністри поки не дають чітких відповідей на питання, що робити і як жити? Словом, чим гірше, тим краще. У будь-якому випадку, зростання реальних доходів пересічних українців – справа самих пересічних українців. У теж час, чесно зізнаюся, особисто мені стало ясно, що В. Зеленський не буде розмазувати кашу по тарілці. По-моєму, після прес-марафону 10 жовтня Президента основна фаза відсутності його спілкування з журналістами тепер позаду. Правда, слухаючи запитання від журналістів з різних медіа, розумієш, куди не кинь – кругом непрофесіонали і важка, бездарна життя, одні розлади і неприємності. «Веселий» вийшов кейс. Це не в студії «Квартал 95» грати, адже попереджали.

Але Президент Ст. Зеленський зберіг зовнішній спокій, не погодився з тим, що все пропало, повна ж***а, на подив тримався молодцем, навіть наважувався відповідати кричущим йому жвавим відвідувачам «ринку» їжі Kyiv Food Market. Виходить, про людей думає?! Значить, будуть кадрові чистки? Тепер головне питання, а що далі?

Олександр ГОНЧАРОВ