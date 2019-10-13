На зовнішній вигляд історичних будівель в центрі столиці взагалі все наплювали, – Апасов

Ось вже кілька днів в інтернеті баталії з приводу надбудови на Готелі «Козацький», що в серці столиці.

Я повністю згоден, що це тотальний триндець, але тільки до надбудові у вас питання, панове?

А у мене питання до того, що на зовнішній вигляд історичних будівель в центрі столиці взагалі усі наплювали.

– Якого хріна на будівлі цілих 3 рекламні вивіски McDonalds? Може ще одну по діагоналі споруди зробити, ну щоб повний букет був?

– Якого дідька захисні огорожі, я так розумію, що захищають від усього, що може впасти вниз, такі потворні і криві?

– Якого хріна на фасадній частині важать блоки кондиціонерів?

Знаєте, в умовах всього цього каліцтва, що з’явилася надбудова на даху вже не дивує ні разу!

Василь АПАСОВ