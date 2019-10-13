Соцдопомогу закінчилася: малозабезпечених працевлаштують або дадуть грошей на бізнес

Ми вже писали про те, що одним із своїх основних цілей уряд ставить забезпеченість кожного громадянина України на рівні реального прожиткового мінімуму.

Але це зовсім не означає, що в уряді збираються автоматично підняти виплати всім, хто їх отримує зараз. У цьому матеріалі ми розповімо, що Кабінет міністрів має намір робити для того, щоб матеріальне становище людей, які потребують захисту держави, покращився, пише Сегодня.

Інвалідам ваучери на освіту і роботу

В уряді вважають, що люди з інвалідністю зможуть істотно поправити своє матеріальне становище, якщо будуть працювати в міру сил.

«Людина з інвалідністю, яка може і хоче працювати, повинен мати для цього всі можливості… Наявність інвалідності не повинно бути причиною бідності та ізоляції від суспільства», – йдеться у програмі діяльності Кабміну.

Один з маркерів виконання цього пункту програми – домогтися, щоб через 5 років 40% людей з інвалідністю були працевлаштовані.

Досягати цієї мети передбачається різними шляхами. Зокрема, планується розробити новий механізм, який би краще, ніж зараз, стимулював роботодавців приймати на роботу людей з інвалідністю. А також створити онлайн-платформу, яка допоможе людям з інвалідністю, желабщим працювати, контактувати з роботодавцями.

З принципово нового – повинні бути введені ваучери на освіту для людей з інвалідністю. Такі ваучери були введені в Україні кілька років тому для людей старше 45 років, які вирішили змінити професію або отримати другу освіту (їх видають в центрі зайнятості). У найближчому майбутньому програму освітніх ваучерів планується поширити і на осіб з інвалідністю, які вирішать оволодіти новою професією.

Тим же, хто захоче спробувати себе в бізнесі, обіцяють допомогу у відкритті власної справи. Мета уряду – збільшити кількість підприємців з числа осіб з інвалідністю до 20% від всіх ФОП. А кількість соціальних підприємств – тобто таких, де працюють переважно особи з інвалідністю або тих, хто надає послуги соціально незахищеним українцям, – через 5 років має становити принаймні 10% від числа всіх підприємств.

Також у планах – збільшити кількість послуг для людей з інвалідністю, довівши їх до міжнародних стандартів, і розвивати відповідну інфраструктуру, щоб люди з обмеженими можливостями могли легко добиратися на роботу і взагалі не відчували себе в ізоляції. Зокрема, планується розвивати послугу соціального таксі. За українським законодавством, служби соціального таксі можуть створюватися місцевими властями (територіальними громадами). З 2018 року в державному бюджеті передбачаються кошти на придбання машин, обладнаних для перевезення людей з обмеженими можливостями. У поточному році на придбання таких машин закладено 30 млн грн. Для людей з проблемами опорно-рухового апарату послуга такого таксі безкоштовна.

Крім того, в уряді обіцяють, що через 5 років засобами реабілітації будуть забезпечені всі 100% людей, які їх потребують. Причому пільги на придбання засобів реабілітації планується частково монетизувати.

В цілому рівень фінансового забезпечення осіб з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає, через 5 років обіцяють довести до рівня середньої зарплати в Україні.

Пенсіонерам – прожитковий мінімум, але гідний догляд

Враховуючи тенденцію до старіння нації, уряд не обіцяє істотного підвищення пенсій за бюджетний рахунок. Грошей на це в бюджеті, ні в Пенсійному фонді просто немає. Уряд готовий гарантувати лише те, що людина похилого віку буде отримувати забезпечення не нижче прожиткового мінімуму. Якщо ж він хоче на старості мати прибуток вище прожиткового мінімуму, подбати про це він повинен сам.

У програмі уряду ставиться мета «стимулювати відповідальне ставлення до фінансів і їх накопичення на власну старість протягом активного економічного життя». Тобто всі зміни у сфері пенсійного забезпечення будуть спрямовані на розвиток другого і третього рівнів пенсійного забезпечення через недержавні пенсійні фонди.

«Накопичення повинно бути відповідальністю передусім самої людини», йдеться в програмі уряду. Держава ж бере на себе зобов’язання тільки створити умови для забезпечення схоронності пенсійних накопичень (превенція шахрайства в пенсійному накопиченні)» і «забезпечувати достатнє інформування про можливості пенсійного накопичення.

Крім того, уряд планує суттєво розширити мережу установ, які надають соціальні послуги для літніх людей, і підвищити якість послуг до міжнародних стандартів. Зокрема, планується впровадити новітні технології в сфері догляду за особами похилого віку» і підвищити стандарти геріатричних пансіонатів.

Кабмін Гончарука бере на себе обов’язок створити такі умови, щоб через 5 років «кваліфікований догляд був доступний всім людям похилого віку, яким він необхідний, – як у публічному, так і в приватному секторі».

Також планується розвивати систему освітніх послуг для пенсіонерів, щоб активніше залучати їх в суспільне життя. У програмі уряду сформульована мета «збільшити тривалість активних років життя на 10% (за методологією ВООЗ)».

Малозабезпеченим збільшать виплати, але скоротять тривалість «складних життєвих обставин»

Основним недоліком існуючої системи надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та таких, які опинилися в складних життєвих обставинах, новий уряд вважає те, що ця система не допомагає сім’ям подолати проблеми і почати обходитися без допомоги держави. Тобто малозабезпечені роками отримують допомогу і ніяк не можуть подолати межу бідності.

Підхід до надання допомоги таким сім’ям планується змінити. Як йдеться в програмі уряду, соціальна допомога повинна стимулювати членів сім’ї подолати складні життєві обставини і повернутися до активної економічної та соціальній життя». Зокрема, малозабезпеченим не тільки будуть виплачувати соцдопомогу. Працездатним членам таких сімей будуть також допомагати працевлаштовуватися на більш високооплачувану роботу або відкривати власний бізнес. За 5 років кожен другий чоловік працездатного віку, який не працює і чия сім’я отримує фінансову допомогу від держави, повинен бути працевлаштований і перестати потребувати допомоги держави – це ще один маркер ефективності роботи уряду, закладений в програму Кабміну.

В першу чергу домогтися поліпшення ситуації передбачається завдяки оновленню служби соціальної допомоги та навчання спеціалістів. Також планується створити Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України – E-SOCIAL, завдяки якій будуть проводити детальну аналітику проблем кожної сім’ї і координувати зусилля всіх органів влади з надання допомоги. А заодно ця система дозволить виявити нецільове використання коштів і спрямувати їх на підтримку тих, хто цього дійсно потребує.

«Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема з-за низьких доходів, отримають своєчасну та фахову допомогу, включаючи фінансову, яка спрямована на швидкий вихід з кризи та подолання складних життєвих обставин», – записано в програмі уряду.

В уряді запевняють: завдяки новому підходу громадяни, які дійсно потребують соціальної допомоги, будуть отримувати її в набагато більших розмірах. Зокрема, «межею бідності» стане розмір реального прожиткового мінімуму (його повинні ще порахувати, але вже зараз ясно, що це буде цифра понад 4000 або навіть 4500 грн). У перспективі планується перейти на оподаткування не окремих людей, а сім’ї. Очікується, що завдяки цьому рівень оподаткування багатьох сімей знизиться, а доходи, відповідно, зростуть.