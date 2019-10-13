Голови всіх силових відомств зробили термінову заяву: «Можливі провокації!»

Глави Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і секретар Ради національної безпеки закликали громадян перед Днем Захисника України не дозволяти собою маніпулювати.

Про це йдеться в спільній заяві, де уточнюється, що 14 жовтня багато візьмуть участь у масових заходах, політичних мітингах, акціях і ходах, присвячених цій даті.

У неділю, глави відомств обговорили заходи забезпечення громадської безпеки і правопорядку під час масових заходів у День Захисника.

«Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожного українця! Співробітники МВС, службовці Національної поліції України, Національної гвардії і співробітники Служби безпеки – частина нашого суспільства», – уточнили в заяві.

Глави силових відомств також заявили, що кожен третій правоохоронець є учасником АТО. Вони додали, що вкрай важливо у цей день об’єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпека.

«У нас одні цінності. Головні з них: Україна, її суверенітет, мир у країні і щастя кожного українця! Ми готові забезпечувати права громадян. Ми готові захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника. Ми добре пам’ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардейцев, а понад 120 отримали поранення. Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш загальний ворог нікуди не подівся – ви, як і ми повинні розуміти, що можливі будь-які провокації», – додали в повідомленні.

Українцям також нагадали 2014 рік, коли громадяни об’єдналися в ім’я ключових цілей. У зв’язку з цим, в пам’ять про героїв, глави МВС, СБУ і РНБО закликали провести День Захисника мирно і гідно.

«Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас «в темну», нести деструкцію. Занадто багато воїнів загинуло та захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни його – імперських – цілях! Завтра – день пам’яті та поваги. Він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості! Слава героям! Слава Україні!» – резюмували в терміновому повідомленні.