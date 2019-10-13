Невразливий. Араїк Амірханян не боїться ні бога, ні чорта, ні Баканова, ні преЗедента

«Тендреный троль» весь час виходить сухим з води і стає з кожним днем нахабніше.

Існує три способи грабежу на дорогах. Перший процвітав в лихих 90-х, коли бандити перехоплювали далекобійників на трасах. Другим сьогодні заробляють собі нудьгуючі на блокпостах люди в камуфляжній уніформі. Влаштувалися в Одесі сім’я Амирханянов, зі своїми численними родичами, освоїла третій спосіб: розкрадання державних коштів, виділених на ремонт доріг. Причому, в особливо великих масштабах – мова йде вже про мільярди гривень.

Амирханяны не обмежувалися традиційною корупцією. Коли дістати підряди їм не вдавалося, вони зривали тендерні конкурси, блокуючи роботу «Укравтодору» і місцевих дорожніх служб. Нерідко в хід йшли погрози, підкріплені кулаками, за що Араїк Амірханян ще в 2017 році був оголошений у розшук. Проте це не заважало йому зі своїми «титушками» вриватися в офіси державних структур. У квітні 2019-го, після подібного інциденту в одеському «Облавтодорі», він був заарештований поліцією, але швидко відпустили.

Потім, в червні 2019-го, Араика Амирханяна вже заарештувала СБУ, пред’явивши йому кілька серйозних звинувачень: шахрайство, фінансування антидержавних дій, незаконне переправлення людей через кордон. Йому загрожувало до 12 років в’язниці, проте вже через кілька днів Амірханян знову вийшов на свободу під заставу в 20 мільйонів гривень, які він одразу ж почав «відбивати», знову зайнявшись тендерними махінаціями. Схоже, що на державну політику боротьби з корупцією Амірханян просто справляв нужду з високою стіни, голосно при цьому регочучи. Його справа – це справжній виклик всій правоохоронній системі України.

Мафія – справа сімейна

Будучи всього лише «успішним підприємцем», Араїк Амірханян ніколи не публікував своєї біографії, за винятком короткої інформації на сайті «Однокласники» (забороненого в Україні), де «живуть» також його родичі. Він не розповідав журналістам свою історію, і не відкривав секретів свого успіху. Тому про нього його сім’ї склалися всілякі чутки – зокрема, про причетність Амирханянов до етнічної вірменської ОЗУ. Більш обізнані джерела видання стверджують, що це не етнічна, а скоріше «сімейна» мафія, що складається з кількох впливових багатих сімей, пов’язаних родинними узами і бізнесом. Свій корупційний бізнес вона розгорнула не тільки в Одеській, але і в Миколаївській і Полтавській областях, а також в Росії.

Завдяки вірменській традиції хвалитися своїм розлогим сімейним деревом, можна скласти певну картину того, як Амирханяны пустили настільки глибоке і міцне коріння в Одесі. Почати слід з поважного патріарха сім’ї, Рушана Асоевича Амирханяна (1911-1988), героя Великої Вітчизняної війни служив у розвідці, був поранений і став інвалідом) і чесного колгоспного сторожа. У нього було троє синів: старший Грачик Рушанович (1946 р.) середній Хачик Рушанович (1950 р.) і молодший Вагинак Рушанович (1953 р.).



Рушан Асоевич Амірханян з дружиною

У 1974 році заповзятливий Грачик Рушанович Амірханян перебрався з Вірменії в Крим, де знайшов собі хорошу роботу, за інформацією джерел автора, він працював з так званими «шабашниками». Вже в 1987 році він легалізував свій бізнес, відкривши кооператив «Покрівельник». Після цього він переїхав до Одеси, створив ще кілька підприємств, у тому числі КМП «Агросинтез» (ЄДРПОУ 20945033). Його помічниками та партнерами стали брати Хачик і Вагинак, і сини Едік (Едуард), Андранник (Андронник) і Олег.

Його старший син Едік Грачикович Амірханян (1969 р.) оселився в Одесі раніше всіх: у 1984-му він вступив в Одеський технікум нафтової і газової промисловості. Після армії, з початку 90-х, Едуард був першим помічником батька в бізнесі. Однією із заснованих ними фірм було ТОВ СК «Дорсевис» (ЄДРПОУ 22507018), якої в даний час володіють Едік Амірханян, Ірина Іванова і Анжела Амірханян (Стерницкая). Остання є дружиною Едіка Амирханяна і багато в чому тією самою причиною оглушливого успіху влаштувався в Одесі сімейства Амирханянов.



Едик Грачикович Амірханян

Патріархом сім’ї Стерницких був Григорій Юхимович (1921-1980), ветеран Великої Вітчизняної (дійшов до Берліна), член ВКПб, один з керівників колгоспу в селі Ясеново Любашівського району Одеської області. Його син Володимир Григорович Стерницкий (1949 р.) закінчив вуз і став агрономом, а потім головою одного з радгоспів Миколаївського району Одеської області. Він одружився на своїй землячці Галині Коновальченко (дочки члена райкому ВКПб –КПРС), яка стала економістом колгоспу. У 90-х радгоспи розпалися, а Стерницкие створили на їх руїнах власну агрофірму, і не одну – в тому ж районі сімейство Амірханян має створене в 90-х фермерське господарство «Каріна» (ЄДРПОУ 24538419). Сам же Володимир Стерницкий в 90-х став головою Миколаївської РДА, пропрацювавши на цій посаді до 2009 року. А його дочка Анжела на початку 90-х вийшла заміж за Едика Амирханяна – надавши його родині всі андминресурсы батька.



Володимир Стерницкий з дочкою Анжелою

Другий син Грачик Асоевича, Андранник Амірханян (1976 р.), своєю бесстыжестью виділяється навіть на тлі одеських корупціонерів. Ще в 2017 році він, як директор СК «Дорсервис», був заарештований у справі про розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (мова йшла про тендери в Миколаївській області). Але вже в січні 2018-го Центральний районний суд Миколаєва відпустив його, https://news.pn/ru/criminal/193670 причому навіть не під заставу, а взагалі безкоштовно, під особисте зобов’язання. Подумаєш, мова йшла лише про 644 тисячі гривень, вкрадених з бюджету! Справа, до речі, так і зам’яли. А вже влітку 2019-го Андранник Амірханян подався в благодійники, підгортаючи «турботою» жителів Лиманського району – оскільки балотувався там у депутати як член «Партії розвитку». У цій партії Андранник Амірханян виявився з-за свого друга і компаньйона Миколи Скорика — колишнього голови Одеської облради (2006-2010) і колишнього голови Одеської ОДА (2013-2014). Як бачите, пазл корупційних зв’язків сім’ї Амирханянов складається все виразніше.

На тлі успіхів брата і племінників, Хачик Рушанович Амірханян виглядав дещо блякло – він був лише їх помічником. Його сім’я (дружина Седа Ервандовна і син Араїк) влаштувалася в селищі Крижанівка, мальовничій околиці Одеси, розташованої на березі моря – де жили також Едік Грачикович, і куди перебрався Вагинак Рушанович з сином Артуром (1976 р.). До речі, Артур Вагинакович Амірханян в 90-х був громадянином Росії (і залишився досі, маючи подвійне російсько-українське громадянство), і строкову службу проходив в російській армії (в/ч 14245, ракетна частина Бологоє-4).

І ось тепер ми підійшли до головного героя, Амирханяну Араику Хачиковичу. Він народився 2 жовтня 1981 року, з 2002 по 2007 рік навчався у Харківському медичному університеті (ХДМУ), а в 2007 році також отримав диплом Харківського університету ім. Карамзіна. Однак лікуванням він так і не зайнявся, а повернувся в Одесу і влився в ряди сімейного бізнесу. Зараз саме Араика Амирханяна чомусь називають істинним власником всіх цих скандальних будівельних фірм, гремящіх корупційними скандалами. Однак, за інформацією джерел автора, Араїк Амірханян є лише співвласником і «кризовим менеджером» сімейного бізнесу вирішуючи питання і «розрулюючи» проблеми. Але саме його постійно супроводжує група міцних «титушек», що надає Араику Амирханяну імідж то «авторитету», то голови сімейної мафії. І як кажуть знаючі його люди, цей імідж близький до дійсності. Хоча Араїк Амірханян далеко не головний у сімейній ієрархії, однак саме він є «кулаками сім’ї» у всіх сенсах.

Від Одеси до Москви

Список фірм, якими володіє сімейство Амірханян, їх родичі і компаньйони, досить великий. Знайти їх всіх настільки ж важко, як і перечислись всіх Амирханянов – яких налічується вже понад 20 осіб. Тому давайте виділимо лише основні, які так чи інакше згадувалися в ЗМІ:

• ТОВ СК «Дорсевис» (ЄДРПОУ 22507018), одна з найстаріших і найбільш скандальних фірм Амирханянов. Зараз нею володіють Едік Амірханян і його дружина Анжела Володимирівна.

• КМП «Агросинтез» (20945033), одна з перших фірм Амирханянов, заснована Грачиком Рушановичем на початку 90-х. Сьогодні він вліт нею разом з сином Олегом.

• ТОВ «СПМК-17» (01353551), власник — Седа Ервандовна Амірханян, директор — її син Араїк Амірханян. Ця фірма виробляє дорожню емульсію і нерідко фігурувало в скандалах. Так, у 2017 році, коли йшов ремонт траси Одеса-Рені, що проводиться фірмами, пов’язаними з Геннадієм Трухановим і викритими в розтраті грошей, вона поставляла дорожню емульсію за майже вдвічі завищеною ціною.

• ТОВ «Первомайський спеціалізований кар’єр» (03443655), контрольний пакет акцій був викуплений (або выдурен) сім’єю Амирханянов і належить контрольованій ними ТОВ «СПМК-17».

• ФГ «Каріна (24538419), створене сім’єю Грачик Амирханяна у Миколаївському районі з допомогою голови РДА Володимира Стерницкого.

• ТОВ «Ін Віа Анте» (42969789), фірма належить Андраннику Амирханяну.

• ТОВ «Трансбудоилсервис» (39548447), одна з дорожніх фірм Араика Амирханяна. Її директором є Гарник Погосян – один з компаньйонів Амирханянов.

• ТОВ «Николаевстройцентр» (40984166), ще одна скандальна будівельна фірма Араика Амирханяна. Директором у ній працює його дядько Вагинак Амірханян.

• ФГ «Кирило» (30821019), ще одна агрофірма у Миколаївському районі, належала Вагинаку Амирханяну, зараз закрита.

• ТОВ СК «Дорлидер» (37468590), скандальна будівельна фірма Хачика Амірханян, що раніше належала громадянину РФ Вагинаку Аватесяну.

• ТОВ «Пивденьюгтех» (32863396), колишнє ПП «Дорлидер», яке раніше належало громадянину РФ Завену Степаняну. Зараз її бенефіціаром є Гарник Погосян.

• ТОВ «Полтавабудцентр» (24565511). Формально підприємство належить Гарнику Петросяна, який був директором ТОВ «Николаевстройцентр». Реально підприємство контролює Араїк Амірханян.



Князь Хачатрян

Серед пов’язаних із ними фірм слід назвати, в першу чергу, ТОВ «БерезовкаАгроДорстрой» (03579041), що належить братам Роберту і Князю Хачатрян – ще одного сімейства одеських вірмен. Дана фірма не раз брала участь в тендерах на пару з підприємствами Амирханянов, і тендер отримував один з них. Є інформація про те, що Хачатряны і Амирханяны домовилися між собою про монополізацію і розділі ринку дорожніх робіт, і їх фірми разом беруть участь в тендерах за схемою «договірної переможець – підставний конкурент». Князь Хачатрян є депутатом Одеської облради (від «Оппоблока»), а також був помічником нардепа Миколи Скорика.

Крім великого бізнесу в Україні, у сім’ї Амірханян є офіційний бізнес в Росії, прямо в Московській області. Там Араїк Амірханян в лютому 2014 року (у розпал Майдану) заснував однойменну фірму ТОВ СК «Дорлидер». Араїк Амірханян володіє в Підмосков’ї асфальтобетонними заводами, які працюють там так старанно, що своїм смородом змусили місцевих жителів звернутися в суд. Рішення суду не збентежило Амирханяна, який просто перереєстрував заводи на іншу свою фірму, що працює в Росії. Разом з родинами Авакян, Орджацян і Апозян, він входить до числа так званої «вірменської дорожньої мафії Собяніна», яка щорічно освоює тендери на мільярди рублів. Цікаво, що в російській пресі Араика Амирханяна прямо називають «одеським мафіозі».

Як обікрасти «Укравтодор»

Мінтранс вже давно називають найбільш корумпованим відомством України. Три його дітища – «Укравтодор», «Укрзалізниця» і Адміністрація морських портів – регулярно проводять тендери на дуже великі суми (десятки і сотні мільйонів гривень), які практично ніхто не контролює. Тому «розпилювання» бюджетних грошей у цій сфері завжди була вкрай вигідним і майже некараним справою – принаймні, за цього ще нікого не посадили. Але, при цьому і конкуренція за доступ до «корита» дуже серйозна. Не дивно, що Амирханяны намагаються зірвати тендери, в яких не беруть участь їхні фірми.

СК «Дорсевис», нагадаємо, була створена ще в середині 90-х. І тоді ж Амирханяны почали прибирати до своїх рук «СПМК-17» і Первомайський кар’єр. Однак про їх вихід на рівень великих дорожніх підрядів (і великий корупції) ЗМІ почали писати лише через багато років. Ось, приміром, у 2011 році ПП «Дорлидер» звинувачувався в тому, що воно включило у вартість тендеру перевезення асфальту з Одеської області в Миколаївську, хоча підтвердити це нічим не змогло. Так держава «взули» на 9,8 мільйонів гривень (1,2 мільйона доларів за тих часів), хоча справа була не тільки в цьому: возити асфальт з однієї області в іншу і брати за це гроші — до такого додумався тільки Амірханян! Після цього скандалу ПП «Дорлидер» поспішно перейменували, і його бенефіціарієм став Гарник Погосян, а назва взяла собі інша фірма Амирханянов, ТОВ СК «Дорлидлер», так що належність обох фірм до родини очевидна.

У 2013 році Управління капбудівництва Південного (місто в Одеській області) провело тендер на суму 7 мільйонів гривень з благоустрою пляжів, який виграло ТОВ «Бізнес інформація технологія», що належить Дмитру та Катерині Чирич – пов’язаних з олігархом Дмитром Фірташем. Однак через три місяці було проведено новий тендер (старий скасували?), і підряд отримала СК «Дорсевис». При цьому вартість робіт збільшилася до 7,54 мільйона гривень.

У тому ж році був прийнятий в експлуатацію ділянку державної автотраси М-15 Одеса-Рені, оскільки якість його нібито ремонту не витримувала ніякої критики. А адже на це було виділено 70 мільйонів гривень, і серед підрядників був СК «Дорсервис»!

У 2015 році обидві фірми розіграли фіктивний конкурс тендер на ремонт дороги по вулиці Пушкінській в Миколаєві. До речі, було щось символічне в тому, що піднялася в Миколаївському райцентрі Одеської області, сімейка Амирхаянов знайшла собі новий клондайк у Миколаєві — сусідньому обласному центрі. Так от, тоді ТОВ «Пивденьюгтех» (колишнє ПП «Дорлидер») зіграла роль підставного конкурента СК «Дорлидер». Останній «виграв» тендер на суму 4,05 мільйона гривень. За цим фактом, до речі, проводилися перевірки та слідчі дії, проте Амирханяны швидко від всіх відкупилися.

В грудні 2015-го «титушки» Араика Амирханяна дісталися до Києва і… напали на голову «Укравтодору» Андрія Батищева в його власному кабінеті, де розгорнулося ціле бій! Після Амірханян заявив, що він просто прийшов до керівника «Укравтодору» з вимогою виплатити належні фірмі гроші за тендер, а Батищев нібито сам на нього напав. Загалом, ця історія зійшла Амирханяну з рук.

У 2016 році чергова афера була розіграна на конкурсі, де за тендер по ремонту Богоявленського проспекту в Миколаєві «боролися» все ті ж фірми «Пивденьюгтех» і СК «Дорлидер». Остання отримала чотири підряду на загальну суму 16,658 мільйона гривень. В наявності була змова Амирханянов з місцевими чиновниками, але з ким? Тоді начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Олександр Антощук заявляв, що оточення мера Миколаєва тиснула на нього, щоб конкурс був влаштований саме так і його виграв би «Дорлидер». А незадовго до того Антощук був звільнений, його замінили на Сергія Ткаченка – який вже через рік так забруднився в корупційних схемах з Амирханянами, що був заарештований після обшуків, проведених в його відомстві СБУ.

Всього ж тільки в 2016 році СК «Дорлидер» витягнув з бюджету «Автодору» Миколаєва 91,9 мільйона гривень! Але не пройшло і року, як покладений «Дорлидером» асфальт початку кришиться і розвалюватися. За законом і згідно з договором підряду, фірма повинна була відновити покриття за свій рахунок, проте Амирханяны «домовилися» — і з Миколаївського бюджету їм виплатили за це 2,8 мільйона гривень. Такому успіху сприяло те, що комерційним директором СК «Дорлидер» був колишній директор Департаменту ЖКГ Миколаєва Олексій Коваленко. Не дивно, що в «Дорлидере» закочували шикарні корпоративи, на які запрошували зірок шоу-бізнесу.

Однак не все коту масниця. Восени 2016 року СБУ виставило фірмам «Дорлидер» і «Пивденьюгтех» підозра в незаконному заволодінні 5,5 мільйона бюджетних гривень, виведення їх на фіктивні фірми і можливе фінансування тероризму (мова йшла про перерахування великих сум готівки представникам «ДНР»). Також було порушено кримінальне провадження № 32015160000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: СК «Дорлидер» сформувала собі податковий кредит (4,5 мільйона гривень) за допомогою підставних фірм «КНА

Втім, Араїк Амірханян знову звично «порішав» справи через суди і знайомих чиновників – і вже влітку 2017 року «Дорлидер» знову отримав підряди, тепер на ремонт автотраси в Одеській області (вартість 76,460 мільйонів гривень). І це не дивлячись на те, що Араїк Амірханян тоді перебував в офіційному розшуку за статтею 125 (умисні легкі ушкодження).

Незабаром з розшуку його зняли, а СК «Дорлидер» доручило нові вражаючі підряди в Миколаївській області на загальну суму 302 мільйони гривень. У наступному, 2018-му році, цю фірму змінила інша: у справу вступила контрольоване Амирханяном ТОВ «Полтавабудцентр», подучившее кілька тендерів на суму 218 мільйонів гривень. Всього ж протягом 2017-2018 р. р. «Полтавабудцентр» буквально вирвала зубами 34 тендеру на суму 1,32 мільярда гривень! Саме вона почала широко застосовувати метод «агресивної конкуренції», коли тендери, які фірма не могла виграти у більш-менш чесному конкурсі, зривалися і блокувалися нею. Для цього використовувалися різні методи: скарги, судові позови, візити «титушек», пікети працівників його фірм. Араїк Амірханян оголосив війну всім: «Укравтодору», АМКУ, навіть тодішньому прем’єр Гройсману. Втім, в АМКУ він зумів знайти собі «одного» в особі Андрія Вовка, голови адміністративної комісії по розгляду скарг. Який, задовольняючи їх, допомагав Амирханяну блокувати і зривати тендери. Як посчтитал автор, всього за півтора року, за скаргами фірм Амирханяна, було зірвано кілька сот тендерів на суму майже 20 мільярдів гривень! Справа вже не в корупції, а в тому, що «дорожній розбійник» Амірханян зупинив ремонти доріг в двох областях країни, створивши загрозу самій інфраструктурі.



Араїк Амірханян: вкрав – випив – у в’язницю!

Кільце навколо дорожнього бізнесу Амирханяна стискалося. Не встиг він отямитися після свого арешту за спробу захоплення одеського «Облавтодору», як його заарештували знову. Здавалося б, тепер букет пред’явлених йому звинувачень тягне на довгі роки суворого режиму: стаття 110-2-4 (фінансування повалення державного ладу), стаття 190-4 (шахрайство), стаття 332-3 (незаконне переправлення людей через кордон), змову з чиновниками Антимонопольного комітету. Але минуло кілька днів – і він знову на волі під заставу в 20 мільйонів гривень. Буквально відразу ж працьовитий Амірханян взявся за роботу: засинав новими скаргами АМКУ, продовжуючи зривати тендери, потім підставив під хабар голову Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименко (схоже, вони там змінюються кожний рік). Після чого, зі слів екс-помічника голови Миколаївської ОДА Андрія Сенченка, Араїк Амірханян зібрав у ресторані «Фенікс» чиновник Служби автодоріг області і пояснив їм, що так буде з кожним, хто буде йому суперечити.

Виходячи з відсутності на це жодної реакції зі сторони правоохоронних органів, які нині перебувають у прострації кадрових перестановок, можна з сумом констатувати, що управи на «дорожню мафію» Амирханянов найближчим часом не буде. А це означає, що дорожні роботи знову будуть блокуватися (а зима вже близько), до тих пір, поки тендери знову не почнуть вигравати тільки фірми Араика Амирханяна — приносячи йому казковий дохід, а Україні – абияк закладені неякісним асфальтом ями.

Сергій Варіс, для SKELET-info