З-за аварії під Миколаєвом у пробках на херсонській трасі застрягли сотні машин

З-за ДТП з трьома автомобілями біля села Котлярово на херсонській трасі утворилися величезні автомобільні затори. Затори розтягнулися на п’ять і більше кілометрів в обох напрямках.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

В даний час сумарно в пробках стоїть уже близько тисячі автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Миколаїв-Херсон біля повороту на село Котярово зіткнулися автомобілі ВАЗ-2105 «Жигулі», Honda FR-V і Ford Fiesta. «Жигулі», які їхали зі сторони Миколаєва, виїхали на зустрічну смугу, де врізалися в які рухалися назустріч «Хонду». Від удару «Хонду» відкинуло на який їхав за нею «Форд».

В результаті ДТП постраждав водій «Жигулів». З переломами «швидка» доставила його в лікарню.





