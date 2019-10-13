У Києві на Виноградарі літня жінка випала з балкону 8-го поверху

У неділю, 13 жовтня, в Києві на Виноградарі стався трагічний випадок. На вулиці Світлицького, 30/20а, 70-річна жінка випала з балкону восьмого поверху. Від отриманих травм вона померла ще до приїзду медиків.

Інцидент стався близько 14:00, повідомляє місцеве видання.

Сусіди жінки розповіли, що вона проживала одна і погано ходила, ходила тільки з допомогою двох тростин і цілими днями сиділа на лавочці. Яким чином жінка випала з балкона, на даний момент невідомо. Тіло обламало гілки дерева і впало біля входу в під’їзд.

Сусідки, які були знайомі з бабусею, стали припускати, що вона викинулася сама. Аргументувати свої здогади вони відмовилися.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.





