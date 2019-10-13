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Під Чернівцями при зіткненні автобусів постраждали дорослі і діти

13.10.2019

В суботу, 12 жовтня, у Новоселицькому районі Чернівецької області сталося резонансне ДТП. Там біля села Динівців в результаті зіткнення двох автобусів постраждали відразу 9 осіб.

Як передає прес-служба обласної поліції, винуватцем ДТП попередньо є водій рейсового автобуса ПАЗ не впорався з керуванням і врізався в мікроавтобус Volkswagen Transporter, який рухався в попутному напрямку.

Повідомляється, що в результаті аварії різні травми отримали 5 дорослих та 4 дітей. Всіх постраждалих госпіталізували.

В даний час правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту. Рещается питання про відкриття кримінальної справи.

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