Медики вказали на п’ять ознак поганої роботи нирок

Серед ознак, які можуть вказувати на те, що вашим ниркам погано, медики виділяли появу набряків і болю в спині, а також блідість шкіри.Фахівці попереджають: захворювання нирок на початковій стадії часто розвиваються безсимптомно. Точніше кажучи, їх ознаки в багатьох випадках списуються на прояв інших нездужань. Медики рекомендують звертати пильну увагу на наступні явища.

Набряк. Так, поява набряклості не завжди вказує саме на ниркову дисфункцію. І все ж, якщо під очима з’явилися мішки, які не проходять, а взуття стало важко налізати, – це серйозний привід, щоб звернутися за обстеженням до лікаря-нефролога.

Біль в попереку. Такий біль може бути ознакою поганої роботи нирок, якщо крім нього спостерігаються також нудота, підйом температури і часті відвідування туалету.

Порушення сечовипускання. Про те, що з нирками проблема, по суті, можуть «говорити» будь-які неприємні явища, пов’язані з сечовипусканням, – хворобливість, зміни кольору і запаху сечі, її надмірна або ж, навпаки, мала кількість, занадто сильне бажання і нездатність контролювати позиви до «малому» і т. п.

Суха і бліда шкіра. Завдяки ниркам в організмі підтримується баланс важливих мінералів, своєчасно виводяться зайва рідина і шкідливі речовини. Все це забезпечує здоровий вигляд шкіри. При поганій роботі нирок можна спостерігати несприятливі дерматологічні зміни – блідість, сухість шкіри, свербіж.

Високий тиск. Є безліч причин, що призводять до артеріальної гіпертензії, більшість з яких не пов’язані з нирковими порушеннями. Високий артеріальний тиск, який важко піддається звичайному лікуванню, може говорити про проблему з нирковими судинами.

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