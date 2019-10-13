«Отбивала» Зеленского от журналистки: Мендель снова попала в скандальное видео

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель проявила физическое давление на журналистку издания “Апостроф” Юлию Забелину.

Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

“В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили.. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь Президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала”, – написала Забелина.

На ролике, который опубликовала журналистка, видно, как Забелина подходит к Владимиру Зеленскому, чтобы, по всей видимости, лично задать вопрос, но тут же появляется Мендель, которая пытается отвести журналистку от президента, взяв ее под локоть.

В комментарии #Буквам Забелина заявила, что Мендель в конце еще раз ее оттолкнула и попросила больше не задавать никаких вопросов.

“А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: кто вас толкает? Обратилась к коллеге из Блумберга, мол, видели ли вы, что я ее оттолкнула, но та явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала. В целом неприятно было, так как у меня был совсем короткий уточняющий вопрос, да и сам Зеленский отреагировал намного спокойнее ее”, – рассказала журналистка.

Забелина отметила, что такое поведение пресс-секретаря президента неприемлемо.

“В европейских странах такого пресс-секретаря уволили бы уже”, – подчеркнула журналистка.