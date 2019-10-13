«Хто не був в окупації — не зрозуміє, як це душу гріє»: в донецьке небо запущений прапор України

Сьогодні українські патріоти запустили в небо прапор України величезного розміру. Про це пишуть мешканці ОРДО в соцмережах.

Повідомляється, що прапор і воздушние кулі жовтого і блакитного кольорів, які його несли по повітрю, добре були помітні в небі над непідконтрольним уряду України Донецьком.

«Полетів наш прапор! Донецьк, зустрічай вітання до Дня Святої Покрови та захисника України!»,

«Над колом Петрівки в 12.00 літав український прапор. Полетів у бік центру. Ми теж бачили на площі Свободи»,

«Бачили)))))…мені таксисти віддзвонили і сказали, що летить *укропский* прапор… питаю: і що не збивають… ні, ОБСЄ варто))))»,

«Ех, хто не був в окупації не зрозуміє, як там таке видовище душу гріє. Ось просто до сліз. Буквально»,

«Дивовижно!!! Ви створюєте настрій і підтримуєте мотивацію боротись!»,

«До Краснодона шкода не долетить, а так би хотілося…»,

«Знаємо, чия робота. Спасибі друзям. Нічого. Скоро український прапор не тільки літати буде. Повернеться на своє місце».