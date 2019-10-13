У Верховній Раді особисте збагачення окремих осіб знову стає вищим за добробут простих людей

Так, ухвалений 4 жовтня ВР у іншому читанні законопроект 1049, який передбачає введення фіксованої маржі для оптових і роздрібних торговців сигаретами, призведе до суттєвого подорожчання сигарет та, фактично, перекладе 15 млрд. грн. з кишень споживачів у кишені осіб, які лобіювали цю поправку.

Про це пише «24.ua».

За оцінками експертів, у разі остаточного ухвалення цієї поправки, яка вже отримала назву «маржа Холодова», близько 25% сигаретного ринку припадає «в тінь».

Як повідомляли ЗМІ, серед лобістів поправка — заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодів, який також контролює мережу роздрібного продажу тютюнових виробів «Т-Кіоск».

Як йдеться в матеріалі «Дзеркало тижня», депутати «слуги народу» Олександр Дубинський і Олександр Юрченко, які внесли одіозну поправку, посилалися також на листа від Асоціації «Спеціалізована торгівля», засновниками якої є компанії, що займаються оптовими та роздрібними продажами тютюнових виробів. «Усі компанії пов’язані з Олександром Сухомлином, у минулому міністром економіки в уряді Азарова та власником Львівської тютюнової фабрики. До речі, на її роботі внесена поправка ніяк не позначиться, оскільки ця фабрика сама собі і виробник і дистриб’ютор», — пише «Дзеркало тижня».

За прогнозами експертів, у разі впровадження «маржі Холодова» світові виробники сигарет, які працюють в Україні, можуть згорнути свою діяльність та закрити місцеві виробництва.

«Коли великі міжнародні компанії висловлюють намір закрити своє виробництво — це сигнал для інвесторів, що влада в країні не здатна створити сприятливі та стабільні умови для бізнесу. І це знижує інвестиційну привабливість України на міжнародному ринку», — йдеться в матеріалі «24».

Нагадаємо, міжнародні тютюнові компанії «Філіп Морріс Україна», «Бритіш Американ Тобакко Україна», JTI і «Імперіал Тобакко» 9 жовтня на спільній прес-конференції вже заявили, що розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України через прийняття Верховної Радою законодавчої норми про державне регулювання торгової націнки на їхні товари.