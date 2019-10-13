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Регина Тодоренко покорила романтичным образом в лучах солнца

13.10.2019

Регину Тодоренко поклонники привыкли видеть жизнерадостной и веселой – обычно лучезарная и улыбчивая девушка буквально заряжает фанов позитивом с экранов и своей страницы в соцсети.

Трудно поверить, что она подвержена перепадам настроения и бывает не в духе. К тому же, ведущая умеет быстро перевоплощаться, превращаясь из домашней и уютной молодой мамы в настоящую светскую львицу, как, например, во время поездки в Италию. Но у звезды, как и у всех остальных, бывают различные ситуации, способные буквально дезориентировать в жизни. Так, в instagram она опубликовала солнечное фото и оставила откровенное признание.

Звезда «Орла и решки» «купается» в солнечных лучах. Она облачилась в романтичный наряд с мелким цветочным принтом и оригинальной горловиной в виде чокера. В волосах у нее виден желтый цветок, а сама ведущая предпочла максимально естественный макияж.

«Сегодня явно все пошло не так…» — заявила она в подписи к кадру и оставила хэштег «работа», намекая, в какой именно сфере возникли затруднения.

Солнечный снимок покорил сердца поклонников Регины. Они восхитились ее внешним видом и заверили, что любые неприятности – явление временное.

  • Какое чудесное фото
  • Солнечная Регина
  • Прекрасная
  • Регина – солнышко
  • Просто красавица
  • Какая ты красивая, милая Регина
  • Регина красотка… Просто лапушка
  • Регина, вы такое солнышка. Такая приятная, яркая и красивая
  • Хорошенькая
  • Регина, вы прекрасны!
  • Такая солнечная фотография. Сразу становится хорошо и тепло на душе

:  Новости Ю

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