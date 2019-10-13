«Ми спілкувалися»: Луценко відповів на скандал навколо посла США в Україні

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заперечує, що чинив свій вплив для усунення екс-посла США в Україні Марі Йованович з посади.

Як передає УП, Луценко заявив, що не схиляв партнерів американського адвоката Рудольфа Джуліані Лева Парнасу та Ігоря Фрумана наполягти на звільненні дипломата.

«Ні, неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до будь-яких дій», — заявив він.

При цьому Луценко зазначив, що знайомий з Парнасом і Фруманом. З ними, за словами екс-генпрокурора, його познайомив адвокат Трампа.

«Ми спілкувалися на загальні теми. Жодних ділових відносин я з ними не мав», — стверджує Луценко.