У Росії покарали учасника акції проти призначення екс-ватажка бойовиків «ДНР» мером міста

Суд у російській Елісті покарав штрафом одного з учасників мітингів проти призначення мером колишнього ватажка т. н. «ДНР» Дмитра Трапезникова. За рішенням місцевої Феміди журналіст Бадм Бюрчиев повинен внести в бюджет 20 тисяч рублів.

При цьому на суді журналіст заявив, що не був організатором акції, а її учасники зібралися самостійно, організувавшись у соцмережах.

Як повідомляє Радіо Свобода, найближчим часом суд повинен прийняти рішення про покарання для ще двох учасників несанкціонованого мітингу.

Трапезников був призначений виконуючим обов’язки мера Елісти в кінці вересня. Місцеві жителі назвали це призначення незаконним і почали протестувати. На одній з таких акцій до Трапезникову несподівано звернулися українською мовою. За словами активіста, він зробив це, щоб показати: калмикам не вдасться зберегти національну ідентичність, якщо ними будуть «правити» такі люди.