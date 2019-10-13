«Ніколи цього не допущу!» Зеленський терміново звернувся до українців з-за війни

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не здавати інтереси держави в переговорах з Донбасу.

Про це Зеленський написав в Facebook в неділю, 13 жовтня, напередодні святкування Дня захисника України. Президент закликав громадян не порушувати громадський порядок при проведенні запланованих акцій протесту.

«14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш страх щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви абсолютно справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. І не допустіть, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і сестер були віддані.

Обіцяю вам як президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил, і я ніколи цього не допущу. Ви неодноразово говорили, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Але не будь-якого, а справедливого. Я знаю це і запевняю вас — тільки так і буде. І не може бути інакше. 20 травня я поклявся всіма справами боронити суверенітет і незалежність України. Я вірний цій клятві і залишатися вірним їй завжди», — заявив Зеленський.

Президент попросив українців не піддаватися на провокації тих, хто «хоче створити красномовну картинку для російського телебачення».

«Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас — будьте розсудливими, дійте відповідально, в рамках закону і громадського порядку. Завтра — наш український національний свято. Давайте в цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити в наших рядах сварки і хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними і згуртованими. Тому що тоді ми сильні. Тому що тоді — непереможні. Тому на заздрість усім доведемо, що ми, українці, — вільний, цивілізований, а головне — мудрий народ. Пам’ятайте про це. Слава Україні», — додав він.