Під Кіровоградом машина впала з мосту та потрапила під потяг, водій загинув

В Олександрійському районі Кіровоградської області автомобіль злетів з мосту на залізничні колії, де його збив потяг.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

Інцидент стався біля селища Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрове. Автомобіль Chevrolet впавши з мосту на колію, де його збив пасажирський потяг №80 Київ-Дніпро.

Водій авто загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні м Олександрія.

Зазначається, що машина порвала контакту електромережу залізничної колії.







