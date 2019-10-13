Пристайко розповів про «певній напрузі» з Німеччиною і Францією

У коментарі виданню «Укрінформ» глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що після того, як був оприлюднений текст телефонної розмови між українським президентом Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом відчувається «певну напругу у стосунках з Німеччиною і Францією.

Зокрема, коментуючи можливу шкоду через оприлюднення тексту розмови Зеленського та Трампа відносин з Німеччиною та Францією, міністр закордонних справ зазначив, що, з його точки зору, з боку західних партнерів Києва у цьому випадку є кілька «перебільшена емоційна складова».

«Образа не проявило себе в якихось радикальних формах, але певну напругу все-таки відчувається. … Я давно працюю в дипломатії, і, відверто кажучи, не дуже вірю, що лідери країн такі тонкошкірі. Швидше, тут має місце деяка награність і певне бажання використати цей момент», — вважає Пристайко.

Крім того, керівник зовнішньополітичного відомства зазначив, що зараз «всі лідери задумалися, як розмовляти з Трампом і між собою».