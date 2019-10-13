У МЗС Великобританії закликали НАТО протистояти «все більш агресивною Росії»

Глава зовнішньополітичного відомства Великобританії Домінік Рааб закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу до протистояння «все більш агресивною Росії».

Зокрема, в ході виступу на що проходить в Лондоні парламентської асамблеї НАТО Рааб підкреслив, що Росія незаконно анексувала український Крим, має відношення до кібератак на європейські держави та отруєння в Солсбері шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки.

Дипломат вважає, що Альянсу слід бути далекоглядним в адаптації коштів для стримування «російських схем агресії». І відповідних заходів, з його слів, вже були прийняті: посилений контингент НАТО в Естонії і Чорному морі, посилена підтримка страждають від російської агресії України і Грузії.

«Проте в подібній мінливої середовищі нам потрібно дивитися в майбутнє, нам необхідно змінюватися разом з ним. Росія вже демонструє нову, інноваційну киберугрозу своєю безрозсудною і безвідповідальною діяльністю», — наводить слова Раабе прес-служба британського уряду.