Економіка починається з бази: Путін привітав аграріїв

День 13 жовтня для аграріїв Росії розпочався з привітання президента РФ Володимира Путіна з професійним святом. Озвучивши теплі побажання, глава держави більш детально зупинився на тому, наскільки важлива праця працівників агросфери для кожного росіянина і країни в цілому.

В першу чергу, сталий розвиток сільського господарства в Росії в останні роки призвело до виходу наших виробників на світові ринки. Ще пару десятиліть тому країна постійно імпортувала зернові культури і, зокрема, пшеницю. Сьогодні ж з продажу пшениці за кордон ми займаємо лідируючі позиції, а в 2018 році впевнено вийшли на перше місце серед експортерів. Крім того, Росія входить у трійку лідерів з постачання ячменю, ріпакової і соняшникової олії.

Такого зростання є причини: держава в кілька разів збільшив вкладення в сільське господарство. Крім власне виробництва продуктів і сировини, президент ще у посланні Федеральним зборам зажадав підвищити якість життя на селі. На основі указів глави держави був підготовлений нацпроект, що передбачає будівництво доріг та шкіл, організацію фельдшерських пунктів, що піклуються про здоров’я селян – як стаціонарних, так і пересувних. Крім того, держава повинна запропонувати можливості навчання та проведення дозвілля тим, хто залишається працювати в сільськогосподарської індустрії.

Нарешті, варто відзначити, що саме агропромислова галузь у жовтні 2014-го, першої в країні, перейшла на стратегію імпортозаміщення і першою отримала вражаючі результати.

За минулі п’ять років більш, ніж в 2 рази, виріс врожай зернових, на 20% збільшилося виробництво фруктів, в кілька разів зросло виробництво домашньої птиці і свинини. Курятини в країні тепер достатньо, щоб повністю покрити потреби населення.

Своєчасність президентських рішень і правильна розстановка пріоритетів при постановці завдань уряду, дозволила зміцнити продовольчу безпеку країни, зайняти зі своєю агропродукцией провідні місця на світовому ринку, а також сприяла впевненого розвитку економіки Росії.