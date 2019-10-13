Бойовик ЛНР, який визнав участь у найтяжчих бойових діях, отримав лише 8 років ув’язнена язнення

Уродженця Дніпра засудили до 8 років позбавлення волі за участь у терористичній організації “Луганська народна республіка” та боях проти ЗСУ – найменше покарання, передбачене статтею 258-3 ККУ.

Про це заявив “Судовий репортер” із посиланням на вирок Лисичанського міськсуду Луганської області від 30 вересня.

За матеріалами справи, явились в місті у 2014-го дніпрянин приїхав у село Ізварине та вступивши до незаконного збройного формування “ЛНР”.

Як випливає з тексту вироку, бойовик визнав, що він не лише “чергував на блокпостах”, а й брав безпосередню участь у боєзіткненнях зі Збройними силами України, зокрема під час Дебальцевської операції, коли загинули близько 200 українських військових.

“…У серпні 2014 року Х добровільно вступивши до лав НЗФ «Привид», який в подальшому влився до «4-ї мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР», де пройшов вишкіл зі стрілецької підготовки та роботи з артилерійською зброєю (гаубицею Д-30).

До посадових обов’язків Х входило: бойове чергування, спостереження за позиціями військовослужбовців Збройних сил України, застосування штатної стрілецької та артилерійської зброї при бойових зіткненнях з ЗСУ.

Взимку 2015 року Х у складі 1 МСБ 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР приймав активну участь у т. зв. «Дебальцевській операції».

З 2016 року по січень 2018 року Х безпосередньо приймав участь у здійсненні збройного спротиву силам та засобам ЗСУ та правоохоронним органам України, що задіяні в АТО/ОНС в районі н. п. Жолобок та н. п. Сокільники Луганської області”, – з’єднання ясувало слідство.

Обвинувачений і прокурор уклали угоду про визнання винуватості та узгодили мінімально можливе покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

В судовому засіданні встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості 30 вересня 2019 року між прокурором та обвинуваченим є добровільним.

Як відомо, за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК) передбачено від 8 до 15 років позбавлення волі.

У вироку, який винесла суддя Олена Шевченко, сказано: “…визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років без конфіскації майна“.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим і прокурором з підстав, передбачених ст. 394 ч. 3 КПК України, до Луганського апеляційного суду.

У разі набуття вироком чинності, за законом Савченко, один день попереднього ув’язнена язнення бойовику порахують за два дні позбавлення волі.

Щоправда, чоловік перебуває під вартою порівняно не довго – з 12 березня 2019 року.