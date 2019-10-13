Україна: важке примус до миру

Примус до миру може виглядати по-різному. Грузинський бліц-сценарій, по всьому, лише один з жорстких варіантів. Інший варіант у всій красі розгортається на Україні, де зусиллями Росії та її партнерів по нормандскому формату Україна невблаганно поставлена перед вибором:

– або припинення війни з визнанням територіальних втрат, або невідворотний розпад державності;

– чи встановлення жорсткої вертикалі влади (природно, без Зеленського), або ігри в демократію з фатальним результатом.

Який самий розумний вчинок міг би зробити Зеленський в поточній ситуації? Відповідь проста: піти швидко і тихо, бо будь-яке зволікання загрожує незворотними наслідками як для нього, так і для його країни.

Так сталося, що Україна на даному етапі — це суцільне мінне поле, що вимагає ювелірної саперної роботи по політичному розмінування всього того спадщини, що залишилося після майдану і Порошенка. Подібна робота мало кому під силу, а в сучасній Україні так і взагалі нікому. Тим більше не по силам хлопчикам і дівчаткам, який виявив собою жахливу глум над здоровим глуздом. Зовнішні радники і ставленики вже п’ять років тотально погіршують ситуацію, прагнучи лише до вигоди третіх сторін, або власної кишені.

Коли Трамп тільки натякнув, що готовий подумати про пропозицію Китаю розслідувати діяльність Байдена, з Піднебесної пішов негайний відповідь: ніяких дій, які передбачають втручання у внутрішні справи інших країн, Китай робити не збирається. Це чіткий вивірений відповідь країни, якою керують дорослі зрілі люди, які усвідомлюють наслідки іншого підходу, продемонстрованого Зеленським.

Втім, не потрапити в подібну пастку у нього не було жодних шансів, також як немає шансів навіть намагатися з нього вирватися. Залишається весь рік до самих виборів у США бути заручником їх результатів: ситуація, типова для бананових республік, яких не злічити на світових просторах. Однак зазначений ганьба ще якось можна пережити, заплющивши очі і прокинувшись десь після 3 листопада 2020, чого не скажеш про триваюче жаху громадянської війни.

Цирк з підписанням “формули Штайнмайера” — це навіть не капкан, а пастка, вийти з якої Україна вже не зможе в принципі. Питання зовсім не в збереженні особи Зеленського, навіть не розуміє глибину свого падіння, питання в тому, що серйозними політиками збудований коридор, в якому успішно маневрував політик Порошенко і також успішно паралізований недополитик Зеленський.

Вправи “Дощу” на тему незнання самим Штайнмайером своєї “формули Штайнмайера” закономірно повернули це лжеСМИ в русло визнання і констатації суті: документ являє собою лаконічну дорожню карту «надання особливого статусу самопроголошеним республікам Донбасу». З усіма витікаючими наслідками: для Ради, одержує роль статиста, для Зеленського, принуждаемого до світу, для України в цілому, автоматично визнає Крим російським.

Чим більше каже Зеленський, тим гірше для нього: політичний цугцванг — будь-яке слово погіршує становище або всередині України, або за її межами, або одночасно і там, і там.

Перерахуємо основні тези промови Зеленського від 03 жовтня по слідах підписання в Мінську усіма сторонами «формули Штайнмайера»:

1. «Почнемо з самого головного. Хочемо ми завершення війни і повернення всіх українських територій? Так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні. Це зустріч в нормандському форматі».

Примітка: брехня, без прогресу у виконанні «формули Штайнмайера» – документа, узгодженого і тепер вже підписаного всіма сторонами (у тому числі й Україною), зустріч в нормандському форматі не відбудеться.

2. «Чи Могла вона відбутися найближчим часом? Немає. Чому? Тому що на шляху до цього була одна перешкода. Найбільша страшилка останніх тижнів – «формула Штайнмайера». Давайте розберемося, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Немає».

Примітка: у тексті документа слова про визнання або невизнання приналежності Криму, так само як і приналежності Донбасу. Втім, саме підписання Україною «формули Штайнмайера» є де-факто визнання втрати Криму, а також, у перспективі, і Донбасу.

3. «Вона передбачає, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулами кулеметів? Немає».

Примітка: документ передбачає, що вибори в Донбасі повинні відбутися через 90 днів після прийняття закону про вибори. В ньому ніяк не обмовляється наявність або відсутність кулеметів, також, втім, як і в будь-якому законі про вибори в будь-якій країні.

4. «Ця формула говорить лише про одне – коли має запрацювати так званий закон «Про особливий статус Донбасу».

Примітка: ось це абсолютно вірно. Послідовність така: закон про вибори, через 90 днів — вибори і вступ в силу закону про особливий статус.

5. «А саме – після проведення місцевих виборів, які відбудуться відповідно до Конституції України, законодавства України та після публікацій звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилася Україна в Мінську».

Примітка: власне, за винятком не до ночі згаданої Конституції України, яка не згадується в документі, з цим погодилися всі.

6. «Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Немає. Далі відбудеться зустріч в нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини й президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі».

Примітка: див. Примітку до п. 1.

7. «Відбутися повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань.

Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні, з нашої сторони, повинні бути українські прикордонники».

Примітка: в документі ані слова про контроль над колишньої української кордоном і ні про яке чиєму-небудь особливому розумінні прикордонного питання.

8. «Повинен відбутися обмін полоненими, щоб всі наші громадяни повернулися додому. І проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а згідно українського законодавства, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів. З можливістю реалізації свого виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами».

Примітка: в документі ані слова про обмін полоненими, про доступ українських кандидатів, про межі та українських ЗМІ.

9. «Все це ми будемо обговорювати на зустрічі в нормандському форматі. Буде там підписуватися новий закон «Про особливий статус»? Немає. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Немає. Ми напишемо його разом. У співпраці і при публічному обговоренні всім українським суспільством. Не перетинаючи жодної червоної лінії».

Примітка: ще раз — без прогресу у виконанні «формули Штайнмайера» ніякої зустрічі в нормандському форматі не буде в принципі. Закон про особливий статус Донбасу повинен писатися вже зараз, причому дійсно всім разом, в тому числі і з представниками ЛДНР. Закон вступає в силу в день виборів.

10. «А значить – ніякої капітуляції. Ніякої здачі національних інтересів України. Ніяких «договорняків» і глобальних кроків без згоди народу України. Тільки повернення людей і наших територій. Повернення полонених і повернення світу».

Примітка: повторення — мати навчання, тому не полінуємося повторити ще раз: у документі не тільки ні слова про повернення полонених, але також ні про яку згоду або незгоду народу України.

11. «Вони дуже хочуть використовувати вас. Повернути собі можливість грабежу. Стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде. Все буде Україна. Слава Україні».

Примітка: судячи з усього, тут натяк на те, що не буде ніякої амністії, що входить в пряме протиріччя з підписаним Україною документом.

Отже, Зеленський упакував виконання «формули Штайнмайера» в цілий ряд умов, чим фактично дезавуював погоджений і підписаний документ, текст якого не передбачає відступів від послідовності, так і від суті кроків, кінцевою метою яких є:

– припинення війни;

– вибори місцевої влади;

– надання Донбасу особливого статусу;

– 100%-я амністія і т. д.

Ніяких умов щодо Криму, контролю кордону Україною та іншої самодіяльності, як то: незгода Ради або українців, протести, майдани, розведення сил з якимись вигаданими 7-денними перервами на лінії розмежування і т. д., не передбачено.

Документ підписаний і підлягає негайному виконанню без всяких попередніх умов, наближаючи розвал України зсередини.

Документ підписаний Україною і тому виконуватися не буде ні за яких умов, наближаючи розвал України ззовні.