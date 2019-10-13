Опубліковано відео нового саркофагу Чорнобильської АЕС, зроблена з висоти пташиного польоту

Європейський банк реконструкції повідомив, що арку-укриття над Чорнобильською АЕС включили в список 50 найвпливовіших проектів за останні 50 років. Запис з’явилася на Facebook ЄБРР.

В престижний перелік укриття вніс Інститут управління проектами — всесвітня некомерційна професійна організація з управління проектами.

Відео: Facebook/ ebrdhq

ЄБРР також опублікував захоплююче відео конструкції, зняте дроном з висоти пташиного польоту. У відео йдеться, що зведення арки було закінчено у липні 2019 року. Арка — саме велике рухливе будова в світі, базується на землі. Вона буде надійно захищати АЕС протягом 100 років. Це також найбільший спільний міжнародний проект в області атомної енергетики.

У ЄБРР з гордістю відзначили, що будівництво укриття спільними зусиллями України та міжнародного співтовариства показало, як люди можуть вирішувати глобальні проблеми.