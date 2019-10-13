Трамп пригрозив Туреччині пекельними санкціями: Ердоган відповів

Сполучені Штати Америки готуються вдарити «потужними» санкціями по Туреччині.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter в неділю, 13 жовтня. За його словами, він разом з Конгресом працює над цим.

Американський лідер розповів, що готує пакет санкцій разом з сенатором Ліндсі Гремом, а також зі своїми політичними опонентами — представниками Демократичної партії.

За словами Трампа, щодо санкцій проти Туреччини в Штатах існує «великий консенсус». Міністерство фінансів вже також готове до прийняття заходів. Не виключається, що знадобиться доповнити законодавство.

У свою чергу глава Туреччини напередодні публічно заявив, що загрози санкцій та ембарго на поставки оборонної продукції в країну не зможуть перешкодити операції «Джерело світу» на північному сході Сирії.

«Ті, хто думає, що таким чином зможуть змусити Туреччину повернути назад, серйозно помиляються», — заявив лідер Туреччини Реджеп Ердоган.

Глава МЗС Туреччини також заявив, що метою операції на півночі Сирії нібито є «забезпечення безпечного повернення сирійських біженців на батьківщину», передає TRT.

«Якщо б ми боялися санкцій, ми б не почали операцію. Для нас це життєво важливе питання з точки зору національної безпеки», — сказав він.