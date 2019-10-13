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Оля Полякова зізналась, куди витратила 50 тисяч євро свого чоловіка

13.10.2019

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Українська співачка Оля Полякова зізналась, що витратила 50 тисяч євро з кредитної картки чоловіка під час своєї першої подорожі у Парижі.

Про це артистка розповіла в інтерв’ю у “Світському житті”.

Оля Полякова поїхала по Парижа разом зі своєю мамою. За словами жінки, на той момент вона була вже знайома зі своїм майбутнім чоловіком.

“Він мені дав з собою свою платинову картку і я витратила 50 тисяч євро. На той час це було як зараз 150 тисяч.  Ціни були в три, а то й чотири рази дешевші, ніж зараз. Я тоді була дуже молода і дуже неодягнена, і мені потрібно було прикривати свої сороміцькі місця, тому я поїхала прикривати їх у найкрутіші бутики: Dior, Prada, Chanel”, – зізналася українська артистка.

 

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