Залучили навіть авіацію: під Луцьком шукають зниклого на риболовлі чиновника

На Волині другу добу шукають зниклого на риболовлі директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремийчика.

Станом на 16:00 13 жовтня рятувальники вдалися до пошуків зниклого з повітря.

Паралельно територію озера Люб’язь протягують неводом, а пошукові групи «озброїли» потужними освітлювальними приладами.

Відомо, що Веремійчик відправився на рибалку в компанії з трьома друзями, а човен раптово перекинувся. Троє чоловіків вирішили залишитися біля човна, а Веремійчик вирушив до берега вплав, щоб покликати на допомогу.