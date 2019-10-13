Залучили навіть авіацію: під Луцьком шукають зниклого на риболовлі чиновника

На Волині другу добу шукають зниклого на риболовлі директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремийчика.
Станом на 16:00 13 жовтня рятувальники вдалися до пошуків зниклого з повітря.
Паралельно територію озера Люб’язь протягують неводом, а пошукові групи «озброїли» потужними освітлювальними приладами.
Відомо, що Веремійчик відправився на рибалку в компанії з трьома друзями, а човен раптово перекинувся. Троє чоловіків вирішили залишитися біля човна, а Веремійчик вирушив до берега вплав, щоб покликати на допомогу.
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