ОБСЄ — продажна організація насичена російською агентурою, – Гергерт

Заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт вважає, що ОБСЄ не може бути гарантом дотримання домовленостей між Україною і ОРДЛО, так як на протязі всього військового конфлікту підіграє збройним силам РФ і їх найманців.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Міст» на телеканалі ATR.

«Відстань між бойовими позиціями — 800-1000 метрів. Його можна подолати за 20 хвилин. І хто дасть гарантії, що ці ідіоти з тієї сторони не підуть і не займуть ці позиції? За словами президента, гарантом цього є місія ОБСЄ. Це одна з найбільш недостойних, продажних і дискредитованих за 6 років структур на території України, яку РФ постійно використовувала для виявлення і здачі наших позицій. Як тільки тиша — сепары під’їхали, оздоровилися, привезли зарплату. По-друге, вони працюють — ред.) тільки вдень, до півчетвертої зараз знаходяться. Після чотирьох годин дня і до дев’ятої ранку їх немає взагалі. Це абсолютно інертна мертва структура, наповнена російською агентурою. Ми це знаємо протягом 6 років, вони самі нам це говорили», — повідомив Гергерт.

За його словами, добровольці не дозволять владі здати українські території, зайнявши позиції відведених регулярних військ.

«Туди, звідки ми відходимо, приходить Путін. Запам’ятайте це. Як тільки ми відійшли на метр — цей метр зайняв Путін. У вигляді прямої армії, економічно або й інформаційно. Ми знаємо, що кажуть сепаратисти. Ми їх слышил і бачимо. Якщо відбудеться відведення військ і будуть загрози здачі українських територій — добровольці цілеспрямовано зайдуть на ці позиції і ми будемо «рубатися» там до останнього. Дай Бог, коли будуть летіти тріски, щоб не постраждала правляча сьогодні фракція», — зазначив заступник командира УДА.

На думку Гергерта, Мінські домовленості є помилковими і Україна зовсім не повинна їх виконувати.