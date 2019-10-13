Франція і Німеччина зупинили експорт зброї в Туреччину, ПАРЄ закликає Анкару припинити операцію в Сирії

Франція та Німеччина припинили продажу зброї до Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.

Як повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву міністерства закордонних справ та міністерства оборони Франції, таке рішення уряду цієї країни зумовлене побоювання використання французької зброї під час наступу.

Крім цього, у заяві сказано, що міністри закордонних справ Європейського Союзу узгоджуватимуть свою позицію щодо цього питання в понеділок на зустрічі в Люксембурзі.

Раніше очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявивши, що уряд Німеччини призупиняє поставки озброєння Туреччині.

“На тлі турецької військової наступальної операції в північно-східній Сирії федеральний уряд не видаватиме нових дозволів на постачання всіх військових товарів, які Туреччина могла б використовувати в Сирії”, – цитує міністра Bild.

За словами Маасу, з 2016 року Німеччиною ввела дуже обмежувальну лінію для експорту зброї Анкарі, особливо після турецького військового наступу в північному сирійському регіоні Афрін.

У 2018 році Німеччина поставила Туреччині зброї на 242,8 мільйона євро, що становить майже третину всього німецького військового експорту зброї (770,8 мільйона євро).

За перші чотири місяці 2019 року Анкара отримала від Німеччини бойову зброю на 184,1 мільйона євро.

Раніше президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паскьє закликала Туреччину припинити військову операцію на півночі Сирії.

У заяві, опублікованій на сайті ПАРЄ, Паскьє наворожила про позицію Асамблеї, що міститься в резолюції 2298 (2019) щодо ситуації в Сирії, включаючи заклик до всіх сторін, які беруть участь у військових операціях, “вжити всіх необхідних заходів обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди тисяч мирних жителів, що потрапили в пастку в центрі” авіаударів і наземних бойових дій відповідно до їх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом.

“Я очікую, що всі держави-члени Ради Європи будуть поважати цю позицію і діяти відповідально. У тієї ж годину я закликаю Туреччину покласти край військовій операції, яка вже призвела до серйозних гуманітарних наслідків і становить реальну небезпеку порушення міжнародних стандартів захисту прав людини”, – йдеться в заяві.