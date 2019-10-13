Наявність поліції і Нацгвардії в демілітаризованої зони – фейк, – Лою

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Лою назвав брехнею інформацію про присутність правоохоронних органів у демілітаризованої зони на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Міст» на телеканалі ATR.

«Я досі не можу зрозуміти, звідки прийшов цей фейк про наявність поліції і Нацгвардії в демілітаризованої зони? Президент розповідав Нам про Станиці — так туди поліцейські бояться заходити, тому що зі зброєю туди заходити вони не мають права», — заявив Лою.

Раніше заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт вважає, що ОБСЄ не може бути гарантом дотримання домовленостей між Україною і ОРДЛО, так як на протязі всього військового конфлікту підіграє збройним силам РФ і їх найманців.