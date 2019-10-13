Тимошенко зазначила Зеленському на «червону лінію» в законі про приватизацію

Лідер політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала президента Володимира Зеленського ветувати закон, який скасовує список підприємств, що не підлягають приватизації.

«Як тільки президент підписує закон, в Україні з молотка може піти все», — заявила політик в ефірі телеканалу NewsOne.

Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 2 жовтня і поки ще не підписаний главою країни.

«Об’єкти ядерної енергетики, військово-промислового комплексу, всі наші заводи, які виробляють озброєння, об’єкти науки, газопроводи, трубопроводи. Це був перелік недоторканних для корупціонерів підприємств. Це червона лінія, за яку переступати не можна», — підкреслила Тимошенко.

Вона зазначила, що як тільки Зеленський підпише цей закон, в країні з молотка може піти все, починаючи з «Укрпошти».

Також вона нагадала, що в цьому переліку було 124 підприємства «Укроборонпрому». “Це наша обороноздатність, вона ставиться на приватизацію”, — зауважила лідер парламентської фракції “Батьківщина”.

«Не варто запитати в українців, чи згодні вони всі наукові установи продати приміщення і землю, що біля них розташована. Україна без науки залишиться», — резюмувала політик і попередила, що у разі прийняття закону про продаж землі та державної власності, в українців не залишиться практично нічого.