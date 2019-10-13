Співпраця з МВФ зірветься з-за Приватбанку? В НБУ розставили крапки над «і»

Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде продовжуватися. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова, коментуючи своє нещодавнє інтерв’ю Reuters. Вона підкреслила, що невизначеність подальшої долі Приватбанку не закрила двері для домовленостей з МВФ.

«Діалог з МВФ продовжується і буде продовжуватися – вже скоро потужна команда уряду і НБУ поїде до Вашингтона для участі у щорічній зустрічі МВФ і Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз якраз проходить підготовчий процес до цієї поїздки», – запевнила Рожкова.

При цьому, підкреслила вона, МВФ уважно стежить за розвитком ситуації і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектора, а гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті.

«Що буде далі з ПриватБанком, буде для Фонду (як і для решти світу) показовим свідченням, яке майбутнє чекає Україну при новій владі – то, де в пріоритеті інтереси звичайних українців, або те, де відстоюються інтереси олігархів», – підсумувала заступник голови НБУ.