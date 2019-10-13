Мріяла про дітей: страшні подробиці резонансного вбивства шаблею українки у Фінляндії

Убитої в коледжі містечка Куопіо у Фінляндії виявилася українка, 23-річна мешканка Харкова Ганна Ладога. Її вбивця, студент цього ж коледжу 25-річний фін Джоел Отто Акусти Марін, завдав удару шаблею по горлу дівчини, а потім кілька разів пронизав бездиханне тіло.

Поліція виявила майже три десятка ран. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Одружилися влітку і мріяли про дітей

Харків’янка Ганна Ладога переїхала до Фінляндії два роки тому. До цього вона вчилася в ХНУ ім. Каразіна.

Поїхала не просто так. Разом з коханою людиною, Мартіном Ладогою. Як розповіла знайома дівчини, теж українка, яка живе у Фінляндії, Анна і Мартін жили в цивільному шлюбі кілька років, сам він родом з Естонії.

Ганна і Мартін були щасливі разом

Facebook Мартіна Ладоги

Пара одружилася зовсім недавно. «Вони зіграли весілля в кінці літа і вже мріяли про дітей. Разом вони багато подорожували. Анна мріяла стати менеджером по туризму. Пройшла курси фінської мови, знала англійську і ще кілька мов. Вступила в цей коледж бізнесу. Вона була дуже світлою дівчинкою, її важко не помітити. І вона всім допомагала в скрутну хвилину», – розповідає знайома.

Ганна разом з групою, де вона вивчала фінська мова

У Инстаграмме і Фейсбуці Мартіна і Ганни є фото з їх подорожей. Вони були в Ісландії, Греції, Чехії. Приїжджали до Львова, Одеси, Харкова.

Ганна Ладога мріяла стати менеджером по туризму

Facebook Анни Ладоги

Ганна Ладога

Facebook Анни Ладоги

Спочатку напав на вчительку, а потім взявся за Анну

Всі, хто знав Анну, до цих пір не можуть прийти в себе після того, що сталося. «Це не правда, що вбивця мав до Ганні якісь нерозділені почуття. Він просто псих», – каже знайома загиблої.

Фін Джоел Марін в той день, 1 жовтня, прийшов до приміщення коледжу з шаблею, яка була у нього в мішку. Він купив її в інтернет-магазині за кілька днів до нападу. Очевидці бачили його в гуртожитку з довгою коробкою.

Джоел Марін (Joel Otto Aukusti Marin)

ylilauta.org

Коли він дістав зброю, ніхто не зрозумів, що він хоче напасти, деякі навіть засміялися.

За словами знайомої Анни, Джоел Марін спочатку напав на вчительку і завдав їй два удари в область шиї. Вони виявилися не смертельними, вчителька зуміла втекти.

«Ганна просто в той момент опинилася поруч. Він напав на неї, вдарив шаблею по шиї, і вона впала. Тоді всі кинулися бігти. Одна дівчинка кинула в нападника стільцем, але це ненадовго його відволікло. Коли всі повибігали з класу, він став добивати Анну, яка лежала на підлозі. Він тикав в неї шаблею, завдав їй 28 порізів, два з них виявилися смертельними», – каже її подруга.

Коледж, де сталася різанина, знаходиться в торговому центрі міста

web.de

Від ударів вбивці постраждало ще кілька людей. В основному вони отримали порізи руках, оскільки захищалися. Більшість поранених вже виписалися з лікарні.

Поліція змушена була стріляти в нападника, він серйозно поранений і зараз перебуває в лікарні під охороною.

У першому судовому засіданні він брав участь у відеотрансляції прямо з лікарні. Після того як дозволять лікарі, вбивцю переведуть у в’язницю.

Ганна Ладога

Facebook Анни Ладоги

Ходив у чорному і ні з ким не розмовляв

Про нападника пишуть фінські газети. За даними Helsingin Sanomat Джоел Марін був членом місцевого стрілецького клубу. Його фотографію відшукали на сайті, він стоїть серед інших учасників з невеликим призом в руках.

Ті, хто знав Марина кажуть, що це був дуже дивний, замкнутий хлопець. За рік життя в гуртожитку він тільки три рази перекинувся словами зі своїм сусідом.

Гуртожиток, в якому жив напав

HS

Сусід розповів виданню Helsingin Sanomat, що одного разу вночі він почув, як у сусідній кімнаті хтось риється в замку, намагаючись відчинити двері. Сусід вийшов, біля дверей стояв Марін, як завжди в чорному одязі, з капюшоном на голові. Він мовчки намагався відкрити двері, а потім повернувся і пішов. Він ні слова не сказав.

Всі відзначають, що особливо Марін змінився в старшій школі і після вступу в коледж. У молодшій і середній школі він був звичайним ботаніком, і діти іноді сміялися і навіть знущалися над ним. Хоча він непогано знав англійську мову, вивчав літературу, отримував навіть грамоти за це.

Марін дуже змінився перед вступом до коледжу

Але в старшій школі він був самотній, і на перервах час проводив сам. І весь час мовчав.

Один з учнів розповів MTV News, що Марін був дуже розумним, під час занять він міг дати фору будь-якому.

При обшуку його кімнати поліцейські знайшли пляшки з бензином. А мешканці гуртожитку кажуть, що нещодавно неподалік згоріли два будинки. Тепер багато хто думає, що це справа рук Марина.

Поліцейські прийшли з обшуком в гуртожиток, де жив Марін

hs.fi

Поліцейські прийшли з обшуком в гуртожиток, де жив Марін

pulse.com.gh

Знайома загиблої Ганни розповідає, що батько Марина питущий людина, працює санітаром у психлікарні.

Також відомо, що його мама теж працює в лікарні, як і його брат. Батьки давно розлучилися і мама виховувала синів сама.