Била ногами по обличчю: у Запоріжжі дівчинка-підліток публічно знущалася над ровесницею

У Запоріжжі дівчинка «на камеру» побила ровесницю прямо у дворі школи № 38. Інцидент стався в Космічному мікрорайоні міста в суботу, 12 жовтня.

Як повідомило місцеве видання, одна зі школярок спочатку сказала всім включити камери і початку «розбиратися» з ровесницею, вимагаючи, щоб та публічно вибачилася перед нею. Тим не менш жорстокі удари руками і ногами послідували відразу ж після озвученого вимоги.

Результатом розправи стала госпіталізація постраждалої в дитячу обласну лікарню.

З учасниками конфлікту працює поліція, кримінальне провадження відкрито за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.