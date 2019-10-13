У Польщі на виборах з великим відривом перемогла партія Качинського

На парламентських виборах в Польщі зі значною перевагою над опонентів перемогла чинна партія влади – “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського.

Згідно з оприлюдненими даними екзит-полу, проведеними центром Ipsos для польських телеканалів TVN24, Polsat, TVP Info, за PiS віддали свої голос 43,6% виборців.

За найближчих переслідувачів – ліберальну “Громадянську коаліцію” – проголосували 27,4% поляків.

До парламенту також потрапляють польські ліві з Союзу демократичної коаліції (11,9%), яких не було в нинішньому складі.

П’єр ятивідсотковий виборчий бар’єр єр, попередньо, також долають консервативна “Польська коаліція” – 9,6% та націоналістична “Конфедерація” – 6,4%, яка також вперше потрапляє до парламенту.

За попередніми оцінками, явка на виборах в Польщі склала 61,1%.

Якщо офіційні результати виборів будуть схожими до результатів екзит-полу, то PiS знову матиме однопартійну більшість у Сеймі та самостійно сформує уряд країни.