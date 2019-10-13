У центрі Києва зіткнулися дві «евробляхи», є постраждалі

Це серйозне ДТП сталося практично в центрі Києва близько полудня в неділю, 13 жовтня, на перетині бульвару Шевченка та вулиці Симона Петлюри.

Як розповіли «ФАКТАМИ» свідки аварії, водій Mercedes-Benz австрійської реєстрації рухався по бульвару Шевченка і раптом вирішив проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора.

І як раз в цей момент на перехрестя виїхав Opel польської реєстрації, що працює в режимі таксі. Його водій повертав на Петлюри, мабуть везучи пасажирів на Центральний залізничний вокзал.

Удар був такої сили, що таксі розвернуло, а в Mercedes зім’яло практично передню частину. Водій був госпіталізований — медики «швидкої» діагностували перелом ноги. А таксисту надали допомогу на місці, від госпіталізації відмовився.



