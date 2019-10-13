Скандал з Україною в США: син Байдена оголосив про гучну відставку

Хантер Байден, син екс-віце-президента і кандидата в президенти США Джо Байдена, прийняв рішення піти зі свого поста в керуючої компанії фонду прямих інвестицій BHR, який підтримується держструктурами Китайської Народної Республіки.

Про це йдеться в офіційній заяві від імені Хантера Байдена і його адвоката Джорджа Месиреса. Уточнюється, що це рішення було прийнято Байденом для того, щоб уникнути можливих звинувачень в конфлікті інтересів.

Адвокат бізнесмена уточнив, що Хантер Байден за час перебування в раді директорів BHR не отримував ніякого прибутку. Відомо, що піти у відставку він збирається до кінця жовтня 2019 року і надалі не буде працювати або входити до правління ні в однієї іноземної компанії, якщо його батько буде обраний президентом США.

Крім того, Джордж Месирес дав коментар з приводу роботи Хантера Байдена в українській компанії Burisma. Він запевнив, що ні в одному з органів – ні вітчизняних, ні іноземних – не стверджували, що Байден здійснював якісь правопорушення протягом п’яти років своєї роботи в Burisma.

«Хантер приєднався до ради як невиконавчого директора. Тобто, він був незалежним членом правління, а не членом управлінської команди. Хантер ніколи не відповідав за юридичні справи компанії. Як і всі директори Burisma, Мисливець отримав компенсацію за свою роботу», – запевнив адвокат.