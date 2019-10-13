«Мені здається, що він іноді за мною стежить»: відома сусідка Зеленського зробила несподівану заяву

Відома українська співачка Гайтана розповіла про свого сусіда — президента України Володимира Зеленском.

В інтерв’ю «Світському життю» Гайтана зізналася, що після того, як сусід став президентом, їхнє життя змінилося на краще.

«Я впевнена, що спати можна ще спокійніше. Бо охорони стільки з’явилося. Я здивувалася, тому що мені здавалося, що зараз ми вже нікуди не проїдемо, будуть пробки, але нічого немає. Все як було раніше», — зізналася Гайтана.

Вона також розповіла, що самого Зеленського не бачить, але зате він явно стежить за нею (за власними відчуттями співачки), особливо коли вона катається на велосипеді.

«Можливо, це вже манія або його охоронці. Коли я виїжджаю, я бачу якась машина з темними вікнами їде так вальяжно за мною. Може це вже манія, може мені так хочеться в це вірити», — розповіла дівчина.