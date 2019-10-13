«Був ворогом Кремля»: з’явилися подробиці про зухвале вбивство у Києві

Чоловіком, якого розстріляли у Шевченківському районі Києва, виявився Арслан Гусейнов.

Про це в Facebook заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, натякнувши на слід Кремля.

«В центрі Києва московськими агентами з вогнепальної зброї убито Арслан Гусейнов, який належав до руху кавказького антикремлівського опору. Останнім часом жив в українській столиці», — написав він.

«У мене питання до керівництва СБУ та ГПУ: чому на шостому році війни в Україні, і, зокрема, в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів?» — обурився Мосійчук.