У США пояснили скандал з військовою допомогою Україні

Міністерство оборони США отримувало вчасно гроші, які виділялися для надання військової допомоги Україні.

Про це заявив глава оборонного відомства Марк Еспер. Він підкреслив, що якщо і були якісь затримки, то вони не завдали шкоди інтересам Штатів, передає ТАСС.

При цьому він не дав чіткої відповіді на питання про те, чому президент США Дональд Трамп розпоряджався затримати передачу військової допомоги Києву.

«Я нічим не можу поділитися з вами на цей рахунок. Я приступив до виконання обов’язків у другій половині липня. З тих пір увагу Міноборони було зосереджено на трьох речах: на важливості військової допомоги Україні для стримування Росії, на прогрес Києва у справі боротьби з корупцією і на тому, як переконати європейських партнерів по НАТО також допомагати українським партнерам», — сказав він.