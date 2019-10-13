Соцвиплати і штрафи відв’яжуть від прожиткового мінімуму — Мінсоцполітики

Глава Мінсоцполітики України Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні, повідомляє Юрліга.

Як повідомляється ініціатива передбачає відв’язування понад 150 видів соцвиплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомоги малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, прив’язаними до ПМ. Розмір інших виплат у міністерстві пропонують встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожен рік при прийнятті держбюджету.

За словами пані Соколовської, така реформа (відв’язування від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомоги. Для деяких категорій населення (наприклад, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах) розміри виплат будуть збільшуватися.

Дана ініціатива була представлена для обговорення на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів 11 жовтня. Сторони домовилися про проведення громадських та комітетських слухань на цю тему для оформлення її в відповідний законопроект.